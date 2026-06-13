Ruiny sprzed tysięcy lat w Iraku

W Kurd Qaburstan, starożytnym stanowisku archeologicznym w regionie Kurdystanu w Iraku, archeolodzy odkryli pierwszą znaczną kolekcję tabliczek administracyjnych z pismem klinowym znalezionych w regionie Erbilu, a także ślady zniszczeń na wielką skalę, masowe groby oraz fortyfikacje obejmujące całe miasto. Wszystkie te odkrycia stanowią jeden z najdokładniejszych dotychczas znalezionych zapisów archeologicznych dotyczących wojen oblężniczych i życia miejskiego w środkowej epoce brązu.

- Badania przeprowadzone w 2025 roku dostarczyły jednoznacznych dowodów archeologicznych łączących to stanowisko z oblężeniem Qabry, począwszy od pierwszej znaczącej grupy tabliczek klinowych znalezionych na równinie Erbil - mówi Tiffany Earley-Spadoni, profesor historii na Uniwersytecie Centralnej Florydy i kierowniczka projektu "Kurd Qaburstan". - Kilka tabliczek pochodzi z okresu zaledwie kilku dni, co pokrywa się z chronologią upadku miasta.

Naukowcy wydobyli 20 tabliczek z pismem klinowym oraz ponad 100 pieczęci urzędowych z warstw gruzów w Pałacu Wschodnim w Dolnym Mieście. Znaleziska są obecnie badane przez epigrafików Paula Delnero i Parkera Zane'a oraz historyczkę sztuki Marian Feldman.

Wśród tekstów znajdują się dokumenty administracyjne pałacu oraz list, który może nawiązywać do wysokiego rangą urzędnika związanego z Qabrą. Niektóre inskrypcje mogą również odnosić się do zniszczeń opisanych na Steli Zwycięstwa z Daduszy.

Tabliczka klinowa z pałacu Dolnego Miasta Wschodniego przed i po konserwacji przez ekspertów. Tabliczka jest częścią grupy tekstów administracyjnych odkrytych podczas wykopalisk w Kurd Qaburstan. Carmen Gütschow/Kurd Qaburstan Project materiał zewnętrzny

- Większość tabliczek ma charakter administracyjny i daje obraz życia pałacowego oraz gospodarki starożytnego miasta - dodaje historyczka.

Wojny oblężnicze w Mezopotamii

Zburzone konstrukcje, spalone warstwy i skupiska gruzu wskazują na skoordynowany i prawdopodobnie długotrwały atak.

- Te dwa nałożone na siebie zniszczenia pokrywają się z historyczną chronologią oblężenia Qabry i jej podboju przez Szamsziego Addu - tłumaczy Earley-Spadoni. - Duża liczba ceramicznych naczyń oraz szczątki ofiar, które zginęły przedwcześnie i zostały pochowane w warstwach zniszczeń, stanowią najdobitniejszy dotychczas odkryty w północnej Mezopotamii archeologiczny dowód na prowadzenie wojen oblężniczych w środkowej epoce brązu.

W warstwach gruzu pałacu naukowcy odkryli szczątki 17 osób, które nie zostały pochowane w sposób formalny i nie znaleziono przy nich żadnych przedmiotów grobowych. Niektóre ciała pozostawiono prawdopodobnie w miejscu śmierci.

Pałacowe tajemnice sprzed wieków

Naukowcy odkryli również zachowaną ulicę z zaprojektowanym systemem odwadniającym oraz pomieszczenia gospodarcze służące do przetwórstwa żywności i produkcji tekstyliów, co wskazuje na zaawansowaną infrastrukturę i aktywność gospodarczą.

Zespół przeprowadził również badania magnetometryczne na obszarze ponad 80 hektarów. Badaniami, polegającymi na pomiarze zmian pola magnetycznego Ziemi w celu wykrycia podziemnych konstrukcji, kierował Andrew Creekmore III. Ujawniły potężny mur z bastionami otaczający ten teren. Ufortyfikowania odpowiadają tym przedstawionym na Steli Zwycięstwa z Daduszy i potwierdzają identyfikację Kurd Qaburstan jako starożytnego miasta Qabra.

Rozbite naczynia i inne szczątki pochodzące z warstwy zniszczeń zachowały się na wschód od monumentalnego muru z cegły mułowej w Pałacu Wschodnim Dolnego Miasta w Kurd Qaburstan. Edward Dandrow/Kurd Qaburstan Project materiał zewnętrzny

- Trwają badania laboratoryjne, w tym analizy izotopowe i analizy starożytnego DNA 17 osób. Praca ta pomoże naukowcom zrozumieć ich pochodzenie i wzajemne powiązania - podsumowuje badaczka.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press