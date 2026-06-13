Ruiny sprzed tysięcy lat, ślady wielkiej bitwy i pałacowe dokumenty z Iraku

Julia Król

Julia Król

Wykopaliska w Kurd Qaburstan dostarczyły wyjątkowo szczegółowych dowodów na temat oblężenia starożytnego miasta Qabra w środkowej epoce brązu. Archeolodzy odkryli liczne tabliczki klinowe, fortyfikacje miejskie, masowe groby oraz ślady zniszczeń, które potwierdzają prowadzenie wojen oblężniczych oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę tego miejsca.

Polna żwirowa droga przez pole ze ściętym zbożem obok stanowiska archeologicznego Kurd Qaburstan, Irak.
Ślady wielkiej bitwy sprzed tysięcy lat. Co kryją ruiny Kurd Qaburstan? Na zdjęciu krajobraz otaczający starożytne stanowisko archeologiczneKurd Qaburstan Projectmateriał zewnętrzny

Ruiny sprzed tysięcy lat w Iraku

W Kurd Qaburstan, starożytnym stanowisku archeologicznym w regionie Kurdystanu w Iraku, archeolodzy odkryli pierwszą znaczną kolekcję tabliczek administracyjnych z pismem klinowym znalezionych w regionie Erbilu, a także ślady zniszczeń na wielką skalę, masowe groby oraz fortyfikacje obejmujące całe miasto. Wszystkie te odkrycia stanowią jeden z najdokładniejszych dotychczas znalezionych zapisów archeologicznych dotyczących wojen oblężniczych i życia miejskiego w środkowej epoce brązu.

- Badania przeprowadzone w 2025 roku dostarczyły jednoznacznych dowodów archeologicznych łączących to stanowisko z oblężeniem Qabry, począwszy od pierwszej znaczącej grupy tabliczek klinowych znalezionych na równinie Erbil - mówi Tiffany Earley-Spadoni, profesor historii na Uniwersytecie Centralnej Florydy i kierowniczka projektu "Kurd Qaburstan". - Kilka tabliczek pochodzi z okresu zaledwie kilku dni, co pokrywa się z chronologią upadku miasta.

Naukowcy wydobyli 20 tabliczek z pismem klinowym oraz ponad 100 pieczęci urzędowych z warstw gruzów w Pałacu Wschodnim w Dolnym Mieście. Znaleziska są obecnie badane przez epigrafików Paula Delnero i Parkera Zane'a oraz historyczkę sztuki Marian Feldman.

Wśród tekstów znajdują się dokumenty administracyjne pałacu oraz list, który może nawiązywać do wysokiego rangą urzędnika związanego z Qabrą. Niektóre inskrypcje mogą również odnosić się do zniszczeń opisanych na Steli Zwycięstwa z Daduszy.

Dwie gliniane tabliczki pokryte pismem klinowym, umieszczone na białym tle nad kolorową miarą pomiarową.
Tabliczka klinowa z pałacu Dolnego Miasta Wschodniego przed i po konserwacji przez ekspertów. Tabliczka jest częścią grupy tekstów administracyjnych odkrytych podczas wykopalisk w Kurd Qaburstan.Carmen Gütschow/Kurd Qaburstan Projectmateriał zewnętrzny

- Większość tabliczek ma charakter administracyjny i daje obraz życia pałacowego oraz gospodarki starożytnego miasta - dodaje historyczka.

Wojny oblężnicze w Mezopotamii

Zburzone konstrukcje, spalone warstwy i skupiska gruzu wskazują na skoordynowany i prawdopodobnie długotrwały atak.

- Te dwa nałożone na siebie zniszczenia pokrywają się z historyczną chronologią oblężenia Qabry i jej podboju przez Szamsziego Addu - tłumaczy Earley-Spadoni. - Duża liczba ceramicznych naczyń oraz szczątki ofiar, które zginęły przedwcześnie i zostały pochowane w warstwach zniszczeń, stanowią najdobitniejszy dotychczas odkryty w północnej Mezopotamii archeologiczny dowód na prowadzenie wojen oblężniczych w środkowej epoce brązu.

W warstwach gruzu pałacu naukowcy odkryli szczątki 17 osób, które nie zostały pochowane w sposób formalny i nie znaleziono przy nich żadnych przedmiotów grobowych. Niektóre ciała pozostawiono prawdopodobnie w miejscu śmierci.

Pałacowe tajemnice sprzed wieków

Naukowcy odkryli również zachowaną ulicę z zaprojektowanym systemem odwadniającym oraz pomieszczenia gospodarcze służące do przetwórstwa żywności i produkcji tekstyliów, co wskazuje na zaawansowaną infrastrukturę i aktywność gospodarczą.

Zespół przeprowadził również badania magnetometryczne na obszarze ponad 80 hektarów. Badaniami, polegającymi na pomiarze zmian pola magnetycznego Ziemi w celu wykrycia podziemnych konstrukcji, kierował Andrew Creekmore III. Ujawniły potężny mur z bastionami otaczający ten teren. Ufortyfikowania odpowiadają tym przedstawionym na Steli Zwycięstwa z Daduszy i potwierdzają identyfikację Kurd Qaburstan jako starożytnego miasta Qabra.

Fragmenty kamieni i ceramiki rozrzucone w wykopie archeologicznym, z wyraźnie zaznaczonymi strefami muru i nagromadzenia znalezisk.
Rozbite naczynia i inne szczątki pochodzące z warstwy zniszczeń zachowały się na wschód od monumentalnego muru z cegły mułowej w Pałacu Wschodnim Dolnego Miasta w Kurd Qaburstan.Edward Dandrow/Kurd Qaburstan Projectmateriał zewnętrzny

- Trwają badania laboratoryjne, w tym analizy izotopowe i analizy starożytnego DNA 17 osób. Praca ta pomoże naukowcom zrozumieć ich pochodzenie i wzajemne powiązania - podsumowuje badaczka.

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