Łącząc fotogrametrię i skanowanie laserowe, zespół badaczy opracował najbardziej szczegółowy w historii model 3D zbiornika wodnego La Gran Cisterna w Sierra Aznar. Dzięki temu możliwe było nie tylko wierne odwzorowanie obiektu, ale także precyzyjne obliczenie jego parametrów.

Jak podkreślają autorzy publikacji, "dokładna dokumentacja trójwymiarowa stała się kluczowym narzędziem w analizie, interpretacji i ochronie dziedzictwa archeologicznego". W przypadku tak dużych i złożonych struktur, jak rzymskie systemy hydrauliczne, technologia ta pozwala na prowadzenie badań bez ingerencji w zabytek.

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Gigantyczny zbiornik wody sprzed 2000 lat

Wielka Cysterna została zbudowana w I wieku n.e. i była częścią większej infrastruktury wodnej. Jej maksymalna pojemność wynosiła około 2180 m³, czyli ponad 2,18 miliona litrów wody (dla porównania, w basenie olimpijskim mieści się ok. 2,5 mln). Konstrukcja zajmuje około 437 m² i sięga do 5 metrów głębokości.

Nietypowy kształt zbiornika - z zaokrąglonymi narożnikami i nieregularnymi ścianami - wskazuje, że Rzymianie dostosowali budowlę do naturalnego ukształtowania terenu. To podejście potwierdza ich pragmatyzm i doskonałe zrozumienie lokalnych warunków.

Model 3D ujawnił również skalę zmian, jakie zaszły w obiekcie przez wieki. Obecnie około 37,5 proc. jego pierwotnej objętości wypełniają osady - w niektórych miejscach ich grubość przekracza dwa metry. Badacze zaznaczają jednak, że "dostarczają one cennych informacji o długoterminowej ewolucji obiektu i procesach zachodzących po jego opuszczeniu", co czyni cysternę nie tylko zabytkiem, ale i archiwum środowiskowym.

System działający dzięki grawitacji

Analiza nie ograniczyła się do samego zbiornika. Naukowcy zbadali także pobliskie baseny sedymentacyjne oraz fontannę, które tworzyły wspólny system hydrauliczny. Układ tych struktur nie jest przypadkowy. Cysterna znajduje się najwyżej, niżej położone są baseny oczyszczające wodę, a najniżej fontanna. Taki schemat wskazuje, że cały system działał grawitacyjnie, bez potrzeby stosowania mechanicznych urządzeń.

Choć bezpośrednie kanały nie zachowały się do naszych czasów, badacze podkreślają, że "relacje przestrzenne i wysokościowe między obiektami są zgodne z istnieniem skoordynowanego systemu zarządzania wodą". Różnice w pojemnościach również potwierdzają tę tezę: ogromna cysterna magazynowała wodę, mniejsze baseny służyły do jej oczyszczania, a fontanna odpowiadała za dystrybucję.

Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press