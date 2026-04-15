Płyta o wymiarach około 60 × 40 cm przedstawia rzymskiego cesarza Tyberiusza w roli faraona, stojącego przed jednymi z najważniejszych bóstw starożytnego Egiptu: Amonem, Mut i Chonsu. Odkrycie rzuca nowe światło na sposób, w jaki Imperium Rzymskie umacniało swoją władzę nad Egiptem.

Tyberiusz jako strażnik kosmicznego porządku

Gdy Tyberiusz objął władzę, Egipt był już od dekad rzymską prowincją. Nie oznaczało to jednak zerwania z lokalną tradycją, wręcz przeciwnie - cesarz musiał wpisywać się w religijny i ideologiczny porządek kraju nad Nilem. Na steli widzimy właśnie taki przekaz, Tyberiusz nie jako rzymski imperator, lecz jako egipski władca, składa ofiarę Maat, czyli symbolowi ładu i harmonii świata.

Cesarz pokazany jest jako wypełniający swoje obowiązki wobec lokalnego porządku boskiego. Triada ta reprezentuje również boską rodzinę (ojciec, matka i syn), co odzwierciedla strukturę władzy królewskiej i wzmacnia legitymizację cesarza

Rozwiń

Propaganda, religia i polityka w jednym

Odkryta stela to nie tylko dzieło sztuki, ale także narzędzie polityczne. Przedstawianie rzymskich cesarzy jako faraonów było świadomą strategią, pozwalało włączyć obcych władców do egipskiego systemu wierzeń i tym samym ugruntować ich panowanie. Co ciekawe, ten "egipski wizerunek" funkcjonował głównie w kontekście religijnym i w oficjalnej rzymskiej ikonografii, tj. na monetach czy posągach, cesarze pozostawali wierni klasycznemu stylowi imperium.

Stela odzwierciedla standardowy system ideologiczny i administracyjny, w którym cesarze przedstawiani byli jako pobożni budowniczowie i opiekunowie świątyń, niezależnie od rzeczywistego poziomu ich zaangażowania. Monument ukazuje, jaki powinien być król według egipskich wyobrażeń, a nie dokumentuje jego osobiste osiągnięcia

Przypomnijmy, że kompleks świątynny w Karnaku to jedno z najważniejszych miejsc kultu w starożytnym Egipcie, rozbudowywane przez niemal cztery tysiące lat - od epoki faraonów aż po czasy rzymskie. Jak zauważają badacze, na steli wyryte są hieroglify, a konkretniej pięć linii tekstu opisujących prace renowacyjne przy murach świątyni Amona-Ra i wszystko wskazuje na to, że obiekt ten był pierwotnie częścią architektury tego kompleksu. Teraz, po dwóch tysiącach lat od powstania, ponownie stanie się dostępna dla publiczności, ale tym razem jako eksponat muzealny.

Jest bardzo prawdopodobne, że stela pierwotnie pełniła funkcję stałego elementu architektonicznego, umieszczonego w zewnętrznej ścianie kompleksu i upamiętniającego restaurację tej części bramy

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News