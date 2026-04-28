Odkrycie miało miejsce podczas prac przygotowawczych pod inwestycję mieszkaniową w 2025 roku. Archeolodzy natrafili wówczas na najstarszy znany obóz wojskowy w tym regionie, co już samo w sobie uznano za przełom, ale był to dopiero początek.

Najstarszy obóz i ślady legionistów

Vindonissa od ponad wieku dostarcza badaczom licznych artefaktów związanych z obecnością legionów rzymskich. Nowo odkryty obóz wyróżnia się tym, że poprzedza znane wcześniej struktury z I wieku n.e.

Zachowane rowy obronne w kształcie litery V oraz rozległe umocnienia wskazują, że był to początkowo obóz tymczasowy, który z czasem rozwinął się w stałą bazę wojskową. Naukowcy próbują obecnie ustalić, czy jego rozbudowa nastąpiła jeszcze za panowania Augusta, czy już za rządów Tyberiusza.

Codzienność sprzed dwóch tysięcy lat

Wśród odkrytych pomieszczeń, w tym sali z paleniskiem, znaleziono liczne narzędzia i elementy uzbrojenia, jednak największe zainteresowanie wzbudził czarny zwęglony obiekt. Po dokładnych badaniach archeobotanicznych ustalono, że to niewielki płaski bochenek chleba o średnicy około 10 cm. Znalezisko zostanie poddane dalszym analizom laboratoryjnym, które mają ujawnić jego skład i sposób przygotowania.

Choć odkrycie nie imponuje rozmiarami, jego wartość naukowa jest ogromna. To rzadki przykład materialnego śladu codziennego życia rzymskich żołnierzy - nie broni czy infrastruktury, lecz żywności. Tego typu znaleziska pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko logistykę armii, ale także dietę i warunki życia legionistów stacjonujących na obrzeżach imperium.

Badania w Vindonissie potrwają co najmniej do połowy 2026 roku, a stanowisko ma zostać częściowo udostępnione zwiedzającym. Region Windisch już wcześniej dostarczał ważnych odkryć, a najnowsze znalezisko potwierdza, że jego archeologiczny potencjał wciąż jest daleki od wyczerpania.

