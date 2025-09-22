Ponad 7 tysięcy lat temu Sahara nie przypominała tej, którą znamy dziś - w tamtym okresie była zieloną sawanną z rzekami i jeziorami, a ludzie osiadali się w tym rejonie, aby wykorzystać sprzyjające warunki rolnicze. Między 14 800 a 5500 lat temu w okresie znanym jako Afrykański Okres Wilgotny Sahara miała wystarczającą ilość wody, aby utrzymywać życie.

Niezwykłe odkrycie w Takarkori

Badacze pod kierownictwem archeogenetyczki Nady Salem przeanalizowali geny dwóch dobrze zachowanych 7000-letnich szczątków kobiet, które w chwili śmierci miały około 40 lat. Okazało się, że większość ich materiału genetycznego pochodzi od nieznanej wcześniej północnoafrykańskiej linii. Analiza genomu ciał odkrytych w skalnym schronisku Takarkori w południowo-zachodniej Libii ujawniła, że dawni mieszkańcy zielonej Sahary nie byli genetycznie subsaharyjscy, jacy powinni być.

- Większość przodków przedstawicieli plemienia Takarkori wywodzi się z nieznanego wcześniej północnoafrykańskiego rodu genetycznego, który oddzielił się od rodów Afryki Subsaharyjskiej mniej więcej w tym samym czasie, co współcześni ludzie zamieszkujący tereny poza Afryką, i przez większą część swojego istnienia pozostawał w izolacji - napisali naukowcy.

Wykopaliska rozpoczęły się w 2003 roku, a pierwszą mumię odnaleziono już drugiego dnia prac. Łącznie odkryto szczątki 15 kobiet i dzieci.

- Zaczęliśmy od dwóch szkieletów, ponieważ są one bardzo dobrze zachowane - skóra, więzadła, tkanki - powiedział Savino di Lernia, współautor badania. Dodał, że to pierwszy raz, kiedy archeologom udało się zsekwencjonować cały genom ze szczątków ludzkich znalezionych w tak gorącym i suchym środowisku. DNA zachowuje się najlepiej w chłodnych temperaturach, a nie w ekstremalnych warunkach najgorętszej pustyni świata - to tym bardziej podkreśla, jak cenne jest to znalezisko.

Odizolowane plemię

Wygląda na to, że ta niewielka społeczność migrowała do schroniska skalnego wraz z dużym wymarszem ludności z Afryki ponad 50 000 lat temu. Współautor badania, Harald Ringbauer był zaskoczony spotkaniem tak odizolowanego pochodzenia genetycznego, zwłaszcza w porównaniu z Europą, gdzie mieszanie było znacznie bardziej intensywne.

Naczynia ceramiczne w Takarkori przypominają te wykonane w całej Afryce Północnej, co sugeruje, że mieli oni jednak kontakt z ludźmi spoza Sahary, chociaż geny nie pokazują żadnego mieszania się z innymi populacjami.

Okazuje się, że osoby z plemienia Takarkori są w rzeczywistości bliskimi krewnymi 15 000-letnich zbieraczy z jaskini Taforalt w Maroku. Według naukowców całkowicie odmienna grupa ludności przybyła na tereny dzisiejszej Libii, aby przejąć od tubylców styl życia. Co ciekawe, dwa badane szkielety miały dziesięciokrotnie mniej neandertalskiego DNA niż ludzie spoza Afryki, ale więcej niż współcześni mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej.

Gdzieś w piaskach Sahary mogą znajdować się ukryte mumie lub artefakty, które czekają, aby powiedzieć nam więcej o tym, jak wyglądało życie na pustyni, zanim wyschła.

Badanie zostało opublikowane w magazynie Nature.

