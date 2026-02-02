Eksperci z brytyjskiego programu Portable Antiquities Scheme potwierdzili, że pieczęć pochodzi z okolic wsi Gosfield, na północ od Braintree. Ma 27,5 mm długości, waży 6,44 g i została wykonana ze srebra. Na jednym z końców znajduje się uchwyt w formie pętli, co sugeruje, że była noszona jako zawieszka, a nie pierścień. Wokół owalnej ramki widnieje lustrzany napis "SECRETVM RICARDI", czyli "Sekret Ryszarda", obok którego umieszczono krzyż pattée - symbol często spotykany w sztuce chrześcijańskiej, również w kontekście templariuszy.

Skarb pośród pól

Centralny element pieczęci to krwisto-czerwony karneol, w którego powierzchnię wyryto scenę wyścigu rydwanów - woźnicę stojącego na dwukonnym rydwanie, trzymającego wodze i bicz. Ten rzymski wklęsłodruk, typowy dla końca I wieku p.n.e. lub początku I wieku n.e., był pierwotnie częścią biżuterii lub amuletu. W średniowieczu kamień został wtórnie osadzony w srebrnej oprawie, a jego rzeźba oraz napis wykonane w odbiciu lustrzanym pozwalały tworzyć prawidłowy odcisk w wosku.

Rozwiń

Dowód zamożności i statusu społecznego

Według Lori Rogerson, specjalistki ds. znalezisk z Essex, połączenie przedmiotów z dwóch tak odległych epok jest zjawiskiem wyjątkowym: "Nieczęsto spotyka się obiekt, który łączy materiały oddzielone ponad tysiącem lat. To odkrycie pokazuje, że średniowieczni rzemieślnicy potrafili nadać antycznym przedmiotom nowe życie".

Badacze przypuszczają, że właściciel pieczęci mógł celowo wybrać rzymski kamień, by podkreślić swoje wykształcenie, prestiż i znajomość klasycznego dziedzictwa. Posiadanie takiego artefaktu świadczyło o wysokim statusie społecznym i dostępie do rzadkich dóbr.

Pieczęć z Gosfield została uznana za skarb państwowy zgodnie z brytyjską Ustawą o Skarbach z 1996 roku, ponieważ jest wykonana ze srebra i liczy ponad 300 lat. Po zakończeniu postępowania koronera Muzeum w Braintree planuje włączyć ją do swojej kolekcji, prezentując ją jako unikatowe połączenie średniowiecznego rzemiosła i rzymskiej sztuki użytkowej.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press