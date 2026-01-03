Od muszkietu do stołu. Niezwykła podróż korka w świecie win

Sekrety korka do wina. Jak mała spirala zrewolucjonizowała świat trunków?
Korek odgrywa kluczową rolę w przechowywaniu wina, ponieważ ogranicza dostęp powietrza, pozwalając dojrzewać trunkowi i wydobywać jego aromat. Zanim zaczęto używać korków, winiarze stosowali tymczasowe rozwiązania, które jednak często wpływały negatywnie na smak. Przełomem w rozwoju winiarstwa było wynalezienie korkociągu, dzięki czemu otwieranie butelek stało się prostsze i umożliwiło dalszą ewolucję tej tradycji.
Dlaczego zamykamy wino korkiem?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, po co pieczętujemy wino korkiem? Wszystko przez to, że wino szybko się ulatnia i psuje pod wpływem zbyt dużej ilości powietrza. Jednak niewielka ilość powietrza powoduje reakcje chemiczne, które w pełni rozwijają jego aromat - zastosowanie więc oddychającego korka znacznie wydłuża trwałość wina oraz zwiększa złożoność jego smaku.
Jak radzono sobie z produkcją wina, zanim powstał korek?
Zanim korek wszedł do powszechnego użytku w XVII wieku, winiarze przez wieki zmagali się z problemem zapewnienia odpowiedniej oddychalności wina. Początkowo pomagano sobie wodoodpornymi substancjami, takimi jak wosk pszczeli smoła czy żywica sosnowa, a następnie zatykali je szmatami. Czasami wlewano oliwę z oliwek do wina, aby unosiła się na jego powierzchni i tworzyła barierę przed powietrzem - jednak to wszystko zmieniało smak wina.
Naturalnie elastyczny i przepuszczalny porowaty korek pochodzi z zachodniej części Morza Śródziemnego i znakomicie sprawdza się jako zatyczka do wina. Dopasowując się ściśle do kształtu naczynia, przepuszcza jedynie minimalną ilość powietrza.
Zanim pojawiła się współczesna praktyka szczelnego korkowania butelek wina, pierwsze korkociągi były używane głównie w nagłych przypadkach. Kiedy w XVII wieku drewniane beczki zastąpiły gliniane naczynia służące do leżakowania i sprzedaży wina, szklane butelki umożliwiały wygodne przenoszenie wina z beczki na stół - a zamykano je właśnie nieszczególnie solidnymi korkami, które jednak czasem się zacinały. Nie istniał wtedy jeden dobry sposób na wyjęcie ich z szyjki butelki - zazwyczaj ją przecinano za pomocą specjalnych, rozgrzanych metalowych szczypiec. Jednak to uniemożliwiało ponowne wykorzystane butelki.
Nieoczekiwany początek korków do wina
Od lat 30. XVII wieku europejscy żołnierze i myśliwi używali małej metalowej spirali do wyciągania niewykorzystanych ładunków z luf muszkietów. Okazało się, że to samo urządzenie idealnie nadaje się do usuwania korków z butelek. I tak w połowie XVIII wieku korkociąg stał się powszechny w całej Europie, a dzięki niemu otworzył się nowy rozdział w historii wina.
Z czasem różni wynalazcy udoskonalali dopełnienie szklanej butelki wina - korkociąg. W 1795 roku angielski pastor Samuel Henshall otrzymał pierwszy patent na konstrukcję korkociągu. To on wymyślił poziomy dysk, który zapobiegał zbyt głębokiemu wbiciu się ślimaka w korek.
Później, w 1882 roku niemiecki wynalazca Carl Wienke dokonał kolejnego przełomu: opatentował pierwszy składany korkociąg, który wykorzystywał punkt podparcia, aby zapewnić dźwignię do wyciągania korka z mniejszą siłą.
Dzisiaj wciąż szaloną popularność mają wina korkowane, jednak zaczęły pojawiać się także wina w butelkach z zakrętką. Badania wykazały, że ten pierwszy rodzaj jest lepszy w zapobieganiu migracji mikroplastiku, a poza tym ma silny wpływ psychologiczny na konsumentów - pijący mają tendencję do zakładania, że naturalne zamknięcie korkowe wskazuje na lepszą jakość i smak.