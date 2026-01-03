Od muszkietu do stołu. Niezwykła podróż korka w świecie win

Dlaczego zamykamy wino korkiem?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, po co pieczętujemy wino korkiem? Wszystko przez to, że wino szybko się ulatnia i psuje pod wpływem zbyt dużej ilości powietrza. Jednak niewielka ilość powietrza powoduje reakcje chemiczne, które w pełni rozwijają jego aromat - zastosowanie więc oddychającego korka znacznie wydłuża trwałość wina oraz zwiększa złożoność jego smaku.

Jak radzono sobie z produkcją wina, zanim powstał korek?

Zanim korek wszedł do powszechnego użytku w XVII wieku, winiarze przez wieki zmagali się z problemem zapewnienia odpowiedniej oddychalności wina. Początkowo pomagano sobie wodoodpornymi substancjami, takimi jak wosk pszczeli smoła czy żywica sosnowa, a następnie zatykali je szmatami. Czasami wlewano oliwę z oliwek do wina, aby unosiła się na jego powierzchni i tworzyła barierę przed powietrzem - jednak to wszystko zmieniało smak wina.

Naturalnie elastyczny i przepuszczalny porowaty korek pochodzi z zachodniej części Morza Śródziemnego i znakomicie sprawdza się jako zatyczka do wina. Dopasowując się ściśle do kształtu naczynia, przepuszcza jedynie minimalną ilość powietrza.

Zobacz również: Archeolodzy odkryli najstarsze wino w historii

Zanim pojawiła się współczesna praktyka szczelnego korkowania butelek wina, pierwsze korkociągi były używane głównie w nagłych przypadkach. Kiedy w XVII wieku drewniane beczki zastąpiły gliniane naczynia służące do leżakowania i sprzedaży wina, szklane butelki umożliwiały wygodne przenoszenie wina z beczki na stół - a zamykano je właśnie nieszczególnie solidnymi korkami, które jednak czasem się zacinały. Nie istniał wtedy jeden dobry sposób na wyjęcie ich z szyjki butelki - zazwyczaj ją przecinano za pomocą specjalnych, rozgrzanych metalowych szczypiec. Jednak to uniemożliwiało ponowne wykorzystane butelki.

Nieoczekiwany początek korków do wina

Od lat 30. XVII wieku europejscy żołnierze i myśliwi używali małej metalowej spirali do wyciągania niewykorzystanych ładunków z luf muszkietów. Okazało się, że to samo urządzenie idealnie nadaje się do usuwania korków z butelek. I tak w połowie XVIII wieku korkociąg stał się powszechny w całej Europie, a dzięki niemu otworzył się nowy rozdział w historii wina.

Stare korkociągi. Hoberman Collection Getty Images

Z czasem różni wynalazcy udoskonalali dopełnienie szklanej butelki wina - korkociąg. W 1795 roku angielski pastor Samuel Henshall otrzymał pierwszy patent na konstrukcję korkociągu. To on wymyślił poziomy dysk, który zapobiegał zbyt głębokiemu wbiciu się ślimaka w korek.

Później, w 1882 roku niemiecki wynalazca Carl Wienke dokonał kolejnego przełomu: opatentował pierwszy składany korkociąg, który wykorzystywał punkt podparcia, aby zapewnić dźwignię do wyciągania korka z mniejszą siłą.

Różne rodzaje korkociągów. Grawerunek datowany na wiek XIX. Universal History Archive Getty Images

Dzisiaj wciąż szaloną popularność mają wina korkowane, jednak zaczęły pojawiać się także wina w butelkach z zakrętką. Badania wykazały, że ten pierwszy rodzaj jest lepszy w zapobieganiu migracji mikroplastiku, a poza tym ma silny wpływ psychologiczny na konsumentów - pijący mają tendencję do zakładania, że naturalne zamknięcie korkowe wskazuje na lepszą jakość i smak.

