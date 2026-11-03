Buto, znane dziś jako Tell el-Fara'in, było jednym z ważnych ośrodków religijnych starożytnego Egiptu. Miasto wiązano z kultem Wadżet, bogini przedstawianej pod postacią kobry i uznawanej za opiekunkę Dolnego Egiptu. Stanowisko archeologiczne skrywa pozostałości osadnictwa z wielu epok, od czasów predynastycznych po wczesny okres islamski. Wcześniejsze wykopaliska koncentrowały się jednak głównie na płytszych warstwach - głębsze pozostawały trudno dostępne ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i podmokłe gliniaste podłoże.

Odkrycie zaczęło się od zdjęć satelitarnych

I tu do akcji wkroczył europejski satelita Sentinel-1. Urządzenie wysyła w kierunku powierzchni Ziemi impulsy mikrofalowe, a następnie rejestruje odbite sygnały. Ich analiza pozwala wykrywać anomalie związane m.in. z wilgotnością i właściwościami podłoża, które mogą wskazywać na obecność ukrytych struktur. W ten sposób naukowcy zauważyli pod kopcem oznaczonym jako Kom C dużą owalną anomalię o wymiarach 128 na 62 metry.

Sam kopiec wznosi się ponad powierzchnię ziemi i jest wyraźnie widoczny, jednak wcześniejsze wykopaliska pozwoliły dotrzeć jedynie do warstw pochodzących z okresu ptolemejskiego i rzymskiego. Aby lepiej przyjrzeć się odkryciu, zastosowano tomografię elektrooporową (ERT). Metoda polega na przepuszczaniu przez grunt prądu elektrycznego i mierzeniu oporu w różnych warstwach ziemi. Dzięki temu można stworzyć trójwymiarowy obraz struktur znajdujących się pod powierzchnią, bez konieczności prowadzenia rozległych wykopalisk.

Starożytni Egipcjanie mieli sprytny sposób na trudny grunt

Uzyskany obraz ukazywał kolejne warstwy osadnicze. W warstwie sięgającej od powierzchni do głębokości około 3 m badacze znaleźli pozostałości z okresu ptolemejskiego i rzymskiego, w tym przemieszczone cegły mułowe, fragmenty ceramiki i pokruszone elementy wapienne.

Na głębokości około 3-6 m badacze zidentyfikowali zaś konstrukcję z cegły mułowej, pochodzącą z okresu XXVI dynastii, czyli VII-VI wieku p.n.e. Jej rozmiary oszacowano na ok. 25 na 20 m. Nie wiadomo jeszcze, czy była świątynią, obiektem administracyjnym, grobowcem czy częścią większego kompleksu religijnego.

Prawdziwa niespodzianka znajdowała się jednak jeszcze niżej. Pod budowlą, na głębokości około 6-7 m, odkryto grubą warstwę czystego piasku. Zdaniem naukowców nie był to przypadkowy osad, lecz celowo przygotowany fundament.

Piasek jest tu odkryciem w odkryciu

Budowanie w delcie Nilu nie należało do łatwych zadań. Gliniaste podłoże chłonie wodę, pęcznieje, a następnie kurczy się i przemieszcza podczas wysychania. Ciężkie konstrukcje mogą przez to osiadać i ulegać uszkodzeniom. Warstwa piasku rozkłada nacisk budowli, ułatwia odpływ wody i ogranicza jej podciąganie w kierunku cegieł mułowych. W ten sposób starożytni budowniczowie zabezpieczyli konstrukcję przed wilgocią i niestabilnością gruntu.

Czy pod ziemią czeka kolejna świątynia?

Wykopaliska prowadzone na niedużej powierzchni około 10 na 10 metrów, sięgające na głębokość 6-7 m potwierdziły obecność grubych murów z cegły mułowej, posadowionych na warstwie piasku.

W ich pobliżu znaleziono również przedmioty wskazujące na religijny charakter tego miejsca: amulety, figurki uszebti, które miały służyć zmarłym w zaświatach, a także wapienny ołtarz z wyżłobionymi kanałami. Zachowane na nim pozostałości mogą być związane z rytualnymi ofiarami ze zwierząt. Odkryto też figurkę pawiana wykonaną z fajansu, kojarzoną z Totem, egipskim bogiem mądrości.

Autorzy badania nie wykluczają, że obiekt pełnił funkcje świątynne, służył kapłanom lub był związany z kultem zmarłych. Na razie jest to jednak hipoteza, którą trzeba zweryfikować. Naukowcy planują rozszerzyć pomiary geofizyczne na kolejne części stanowiska i dotrzeć do głębszych warstw. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Acta Geophysica".