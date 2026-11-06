Jaskinia znajduje się w katalońskiej miejscowości l'Espluga de Francolí. Jej galerie udostępniono zwiedzającym w 1957 roku, a w 1993 roku obiekt przekształcono w atrakcję turystyczną. Mimo intensywnego ruchu turystycznego prehistoryczne ryciny pozostawały nierozpoznane. Co więcej, odwiedzający przez lata wyryli na ścianach własne imiona i daty, niekiedy niszcząc znacznie starsze przedstawienia.

Przełom nastąpił 30 października 2019 roku. Archeolog Josep Maria Vergès, pracujący w jaskini, przyjrzał się ścianom oświetlonym pod odpowiednim kątem i dostrzegł wśród współczesnych napisów linie, które wyglądały na znacznie starsze. Dalsze oględziny ujawniły kolejne ryciny. Szczegółowe badania pozwoliły zidentyfikować 280 motywów, z których 55 przedstawia zwierzęta.

Konie, jelenie i rzadki wizerunek niedźwiedzia

Wśród rozpoznanych postaci są konie, jelenie, przedstawiciele bydła oraz kozowate. Szczególnie interesujący jest niedźwiedź, zwierzę stosunkowo rzadko przedstawiane w sztuce paleolitycznej. Jego uszy ukazano z przodu, a pysk pozostawiono lekko otwarty. Oprócz figur zwierząt na ścianach zachowały się liczne znaki geometryczne, układy linii i inne abstrakcyjne motywy.

Ryciny wykonano przede wszystkim przez nacinanie powierzchni skały, miejscami wykorzystując również technikę skrobania. Ich rozpoznanie utrudniały zarówno nieregularna struktura ścian, jak i współczesne ślady działalności człowieka. Badacze przypuszczają nawet, że pierwotnie przedstawień było więcej, ale część uległa zniszczeniu.

Odkrycie zmienia mapę sztuki paleolitycznej

Znaczenie znaleziska wykracza daleko poza samą liczbę rycin. Przed odkryciem w 2019 roku w całej Katalonii znano zaledwie dwa przedstawienia naskalne przypisywane górnemu paleolitowi. Tymczasem Cova de la Font Major jest obecnie trzecim największym zespołem sztuki paleolitycznej na śródziemnomorskim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Więcej przedstawień zwierząt znaleziono jedynie w jaskiniach Ardales i La Pileta w Andaluzji.

Dla porównania, około 75 proc. znanych stanowisk sztuki naskalnej na tym obszarze zawiera najwyżej pięć przedstawień zwierząt, a ponad 90 proc. nie ma ich więcej niż 20. Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie "Antiquity" wskazują, że odkrycie każe ponownie przyjrzeć się rozmieszczeniu prehistorycznej sztuki w Europie Zachodniej.

Dotychczas jej najważniejsze skupiska kojarzono przede wszystkim z regionem franko-kantabryjskim, obejmującym północną Hiszpanię i południowo-zachodnią Francję. Cova de la Font Major wskazuje na istnienie odrębnej tradycji artystycznej w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego.

Jak stare są ryciny?

Dokładne datowanie samych rycin pozostaje wyzwaniem. Naukowcy wykorzystali kontekst archeologiczny i analizę stylistyczną. Część charakterystycznych cech przedstawień wskazuje na ich związek z fazami poprzedzającymi kulturę magdaleńską. W głębszych partiach jaskini potwierdzono obecność ludzi w okresach sprzed ok. 40,8- 25,8 tys. lat, ale nie oznacza to, że wszystkie ryciny powstały właśnie wtedy. Badacze podkreślają, że ustalenie ich dokładnej chronologii wymaga dalszych analiz.