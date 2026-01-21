W III wieku n.e. Rzym prowadził kampanie wojskowe wzdłuż rzeki Łaby, próbując poszerzyć granice imperium i zabezpieczyć północne rubieże. Historyczne źródła oraz wcześniejsze znaleziska archeologiczne wskazują na wcześniejsze wyprawy pod dowództwem cesarzy i generałów, takich jak Drusus, Ahenobarbus czy Tiberius, a później także Karakalla i Maksymin Trak. W tym czasie plemiona germańskie stawiały silny opór, a działania Rzymian obejmowały zarówno wyprawy karne, jak i próby zawierania porozumień i osadzenia plemion na ziemi rzymskiej.

Standaryzowane obozy marszowe

Archeologom udało się odkryć cztery obozy założone przez nich w czasie tych wypraw - rzymskie obozy marszowe miały bardzo ustandaryzowany układ, co ułatwiło ich rozpoznanie na zdjęciach lotniczych i satelitarnych w Saksonii-Anhalt. A mowa o prostokątnym założeniu z zaokrąglonymi narożnikami, bramach prowadzących do głównych dróg przecinających obóz, budynku dowództwa w centrum czy bardzo charakterystycznym titulum, czyli odcinkiem fosy z wałem obronnym przed bramami.

Rozwiń

Odkrycia z powietrza i ziemi

Pierwszy obóz w pobliżu Aken zidentyfikował w 2020 roku wolontariusz Michael Barkowski na podstawie zdjęcia satelitarnego. Kolejne lotnicze badania potwierdziły narożniki i obecność titulum. W 2023 roku zidentyfikowano obóz w Trabitz, a w 2024 roku kolejne dwa w okolicach Aken 2 i Deersheim.

Badania terenowe, w tym geofizyczne i wykopaliska przeprowadzone w latach 2024-2025, ujawniły V-kształtne fosy, typowe dla rzymskich obozów marszowych, o szerokości 1,5 do 1,8 metra i głębokości ponad metra. Wśród artefaktów znaleziono ponad 1,5 tys. metalowych przedmiotów, w tym gwoździe z sandałów legionistów, fragmenty fibuli (ozdobne metalowe zapinki do spinania szat) oraz monety.

Datowanie i historyczne znaczenie

Monety pochodzą z czasów panowania Antoninusa Piusa (138-161 n.e.), Marka Aureliusza (161-180 n.e.) i Karakalli (211-217 n.e.), przy czym denar Karakalli z Trabitz sugeruje, że obóz powstał w związku z jego kampanią w 213 roku n.e. Obozy w Aken 2 i Trabitz mają niemal identyczne wymiary, co wskazuje na bliski związek czasowy ich powstania. Do tej pory brak było dowodów archeologicznych na obecność wojsk rzymskich w Saksonii-Anhalt aż po Łabę, a odkrycia te pozwalają lepiej zrozumieć kampanie Karakalli i strategię rzymskich legionów w północno-wschodniej Germanii.

Zdaniem archeologów, odkrycie pierwszych obozów marszowych w tym regionie to efekt połączenia pracy wolontariuszy i nowoczesnych technologii zdalnego wykrywania, jak zdjęcia satelitarne, lotnicze oraz geofizyczne pomiary terenu. Trwające badania mają szansę zmienić dotychczasowy obraz rzymskich kampanii w Germanii i dostarczyć nowych informacji o obecności armii Rzymu daleko poza Limesem.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe © 2026 Associated Press