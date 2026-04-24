Archeolodzy pracujący wzdłuż trasy BR-156 w stanie Amapá natrafili na liczne stanowiska, które ujawniają ślady życia sprzed epoki kolonialnej. Paradoksalnie to współczesna ingerencja w środowisko, a konkretniej budowa infrastruktury drogowej, doprowadziła do tego niezwykłego odkrycia.

Warstwy ziemi jak zapis historii

Wśród znalezisk znalazły się m.in. ceramiczne naczynia, prawdopodobnie używane jako urny pogrzebowe oraz artefakty o ludzkich rysach. Różnorodność stylów wskazuje, że region nie był odizolowany - wręcz przeciwnie, pozostawał częścią szerszej sieci kulturowej obejmującej obszary od Amazonii po Karaiby. Skarby ostatecznie trafią do kolekcji stanowej, która liczy około 530 tys. eksponatów, z czego najstarszy ma około 6140 lat, co potwierdza długą obecność człowieka w tym regionie.

Badania pokazują wyraźny podział między epokami, w górnych warstwach gleby znajdują się ślady europejskiej obecności, jak porcelana czy metalowe elementy, a głębiej odkryto znacznie starsze artefakty związane z rdzennymi mieszkańcami. To wyraźny dowód na ciągłość osadnictwa i transformację regionu w czasie, od rozwiniętych społeczności przedkolonialnych po epokę europejskiej ekspansji.

"Stonehenge Amazonii" w środku dżungli

Warto tu wyjaśnić, że jednym z najbardziej spektakularnych odkryć w regionie jest 1000-letni kamienny krąg w mieście Calcoene, który często bywa nazywany "amazońskim Stonehenge". Składa się on ze 127 monolitów ustawionych w okręgu o średnicy około 30 metrów.

Badania wykazały, że konstrukcja pełniła funkcję astronomiczną, kamienie wyznaczają punkt wschodu słońca podczas przesilenia zimowego, co sugeruje zaawansowaną wiedzę dawnych społeczności o cyklach natury. Stanowisko pełniło również funkcję cmentarzyska i było użytkowane przez setki lat, co wskazuje na jego duże znaczenie kulturowe.

Nowoczesne technologie, w tym skanowanie satelitarne, ujawniły jeszcze szerszy obraz, a mianowicie ślady dróg oraz struktur wskazujących na istnienie rozległych osad, ukryte pod gęstą warstwą roślinności. To dowód, że dawne społeczności nie żyły w izolowanych wioskach, lecz tworzyły sieci powiązań i wymiany funkcjonujące przez setki, a być może tysiące lat.

Odkrycie to wpisuje się w coraz silniejsze przekonanie, że Amazonia była aktywnie zarządzanym środowiskiem, a rdzenne społeczności nie tylko przystosowały się do dżungli, ale również ją kształtowały, co kompletnie zmienia wyobrażenie o tym regionie.

