Sensacyjne odkrycia w Amazonii. "Stonehenge" i rozwinięte cywilizacje

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Amazonia przez dekady była postrzegana jako niemal nietknięta przez człowieka przestrzeń - zielony ocean, w którym ludzie pojawiali się jedynie sporadycznie. Najnowsze odkrycia archeologiczne z północnej Brazylii pokazują jednak zupełnie inny obraz, to nie dzicz, ale region przez tysiące lat kształtowany przez złożone społeczności.

Nie tylko dzika natura. Podczas budowy drogi odkryli skarby starożytnej cywilizacji ukrywanej przez Amazonię

Archeolodzy pracujący wzdłuż trasy BR-156 w stanie Amapá natrafili na liczne stanowiska, które ujawniają ślady życia sprzed epoki kolonialnej. Paradoksalnie to współczesna ingerencja w środowisko, a konkretniej budowa infrastruktury drogowej, doprowadziła do tego niezwykłego odkrycia.

Warstwy ziemi jak zapis historii

Wśród znalezisk znalazły się m.in. ceramiczne naczynia, prawdopodobnie używane jako urny pogrzebowe oraz artefakty o ludzkich rysach. Różnorodność stylów wskazuje, że region nie był odizolowany - wręcz przeciwnie, pozostawał częścią szerszej sieci kulturowej obejmującej obszary od Amazonii po Karaiby. Skarby ostatecznie trafią do kolekcji stanowej, która liczy około 530 tys. eksponatów, z czego najstarszy ma około 6140 lat, co potwierdza długą obecność człowieka w tym regionie.

Badania pokazują wyraźny podział między epokami, w górnych warstwach gleby znajdują się ślady europejskiej obecności, jak porcelana czy metalowe elementy, a głębiej odkryto znacznie starsze artefakty związane z rdzennymi mieszkańcami. To wyraźny dowód na ciągłość osadnictwa i transformację regionu w czasie, od rozwiniętych społeczności przedkolonialnych po epokę europejskiej ekspansji.

"Stonehenge Amazonii" w środku dżungli

Warto tu wyjaśnić, że jednym z najbardziej spektakularnych odkryć w regionie jest 1000-letni kamienny krąg w mieście Calcoene, który często bywa nazywany "amazońskim Stonehenge". Składa się on ze 127 monolitów ustawionych w okręgu o średnicy około 30 metrów.

Badania wykazały, że konstrukcja pełniła funkcję astronomiczną, kamienie wyznaczają punkt wschodu słońca podczas przesilenia zimowego, co sugeruje zaawansowaną wiedzę dawnych społeczności o cyklach natury. Stanowisko pełniło również funkcję cmentarzyska i było użytkowane przez setki lat, co wskazuje na jego duże znaczenie kulturowe.

Zobacz również:

Korona średzka. To najcenniejszy element skarbu średzkiego.
Historia

Praga gości wielki skarb z Polski. To było odkrycie stulecia

Nowoczesne technologie, w tym skanowanie satelitarne, ujawniły jeszcze szerszy obraz, a mianowicie ślady dróg oraz struktur wskazujących na istnienie rozległych osad, ukryte pod gęstą warstwą roślinności. To dowód, że dawne społeczności nie żyły w izolowanych wioskach, lecz tworzyły sieci powiązań i wymiany funkcjonujące przez setki, a być może tysiące lat. 

Odkrycie to wpisuje się w coraz silniejsze przekonanie, że Amazonia była aktywnie zarządzanym środowiskiem, a rdzenne społeczności nie tylko przystosowały się do dżungli, ale również ją kształtowały, co kompletnie zmienia wyobrażenie o tym regionie.

Triumfalny powrót na Ziemię i… Co dalej z załogą i misją Artemis?© 2026 Associated Press
