Prace prowadzone przez egipską misję archeologiczną koncentrowały się wokół grobowca oznaczonego jako TT255, który przez ponad półtora wieku pozostawał częściowo zasypany pozostałościami po dawnych wykopaliskach. Największą sensacją okazało się odkrycie dziesięciu malowanych drewnianych trumien znajdujących się w szybie grobowym na dziedzińcu grobowca Bakiego.

Trumny ukryte pod gruzami przez ponad 150 lat

Mimo upływu czasu wiele z nich zachowało się w zaskakująco dobrym stanie, nadal widoczne są kolorowe sceny oraz hieroglify. Badania wykazały, że część trumien pochodzi jeszcze z XVIII dynastii. Jedna należała do kobiety o imieniu Merit, która była śpiewaczką boga Amona, a inna do kapłana Padi-Amona żyjącego w epoce Ramessydów lub XXI dynastii.

Tajemnicza "skrytka" starożytnych Egipcjan

Archeolodzy podejrzewają, że odkryty szyb pełnił funkcję swoistego magazynu ochronnego. W okresach niepokojów politycznych i grabieży mumie oraz trumny mogły być przenoszone z pierwotnych miejsc pochówku do bezpieczniejszych kryjówek. Wiele mumii nosi jednak ślady wcześniejszych zniszczeń, co sugeruje, że grobowce zostały splądrowane jeszcze w starożytności, zanim szczątki ponownie pochowano.

Misja odkryła również grobowiec wcześniej nieznanego kapłana o imieniu Aa-Shefi-Nakhtu, który pełnił funkcję "kapłana oczyszczającego w świątyni Amona". Wewnątrz znaleziono inskrypcje wspominające jego ojca Padi-Amona oraz dwie kobiety, Isis i Ta-Kaft, które również były związane z kultem Amona jako śpiewaczki świątynne. Zdaniem badaczy to odkrycie dostarcza nowych informacji o rodzinach religijnych działających w starożytnych Tebach.

Zmumifikowane koty i zaginiona piramida

W jednym z mniejszych grobowców archeolodzy odnaleźli także pyramidion z piaskowca, czyli kamienne zwieńczenie niewielkiej piramidy grobowej. Obiekt należał do urzędnika o imieniu Benji, określanego jako "pisarz" i "szlachcic".

Jeszcze bardziej niezwykły okazał się pochówek ponad 30 zmumifikowanych kotów. Zwierzęta były owinięte lnianymi bandażami i pochodziły z okresu ptolemejskiego. W starożytnym Egipcie mumifikowane koty często składano jako ofiary religijne związane z kultem ochronnych bóstw.

Archeolodzy podkreślają, że Abu el-Naga to miejsce wyjątkowe, ponieważ kryje ślady wielu epok starożytnego Egiptu. Odkryte inskrypcje zawierają również nieznane wcześniej tytuły administracyjne i religijne, co może pomóc lepiej zrozumieć strukturę społeczną dawnych Teb. Prace konserwatorskie i analizy naukowe nadal trwają, a badacze nie wykluczają, że pod piaskami nekropolii wciąż czekają kolejne nieodkryte grobowce.

