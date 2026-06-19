Badania prowadzone przez Wessex Archaeology wskazują, że konstrukcja składała się z dwóch dużych drewnianych słupów ustawionych w odległości około 120 metrów. Choć dziś pozostały po nich jedynie jamy w ziemi, analiza ich rozmieszczenia wykazała, że były one precyzyjnie zorientowane względem ruchu Słońca - wskazywały wschód podczas przesilenia letniego oraz zachód podczas przesilenia zimowego.

Stonehenge miało "prototypy"

Pracami kierował archeolog Phil Harding, który przyznał, że początkowo znalezisko nie wydawało się wyjątkowe. Dopiero szczegółowa analiza planu stanowiska ujawniła jego astronomiczne znaczenie. Dalsze badania, w tym datowanie radiowęglowe oraz analizy archeoastronomiczne, potwierdziły precyzję tej orientacji. Zdaniem badaczy jest to najstarsza znana struktura tego typu w regionie Wiltshire i jedna z pierwszych w całej Wielkiej Brytanii.

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Drewno zamiast kamienia

Słupy mogły mieć nawet 3-4 metry wysokości i tworzyć swoisty "celownik", umożliwiający obserwację kluczowych momentów w cyklu słonecznym. Na stanowisku odkryto również liczne artefakty, w tym fragmenty ceramiki, kości zwierząt oraz rzadki dyskowaty nóż krzemienny, który mógł symbolicznie odnosić się do Słońca. Archeolodzy przypuszczają, że miejsce to było wykorzystywane podczas zgromadzeń o charakterze rytualnym i religijnym.

Odkrycie wpisuje się w szerszy kontekst intensywnej aktywności neolitycznych społeczności w krajobrazie wokół Stonehenge. Naukowcy nie wykluczają, że konstrukcja w Bulford mogła być wczesnym etapem rozwoju idei, które doprowadziły do powstania monumentalnego kamiennego kręgu.

Ogłoszenie wyników badań zbiegło się z okresem przesilenia letniego, kiedy tysiące osób co roku gromadzą się przy Stonehenge, by obserwować wschód słońca. Nowe odkrycie sugeruje zaś, że podobne rytuały mogły być praktykowane w tym regionie już setki lat wcześniej, zanim powstała jego najsłynniejsza kamienna forma.





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