Sensacyjne odkrycie. Ponad 1700 artefaktów na szlaku do Mekki
Arabia Saudyjska wciąż skrywa wiele tajemnic związanych z historią islamu i dawnymi szlakami pielgrzymkowymi. Najnowsze badania prowadzone na stanowisku miqatu Al-Dżuhfa przyniosły spektakularne rezultaty, archeolodzy odkryli ponad 1700 artefaktów, które rzucają nowe światło na życie ludzi podróżujących do Mekki setki lat temu.
Miqat Al-Dżuhfa znajduje się około 187 kilometrów na północny zachód od Mekki i należy do najstarszych miejsc tego typu w świecie islamu. Wyjaśnijmy tu krótko, że miqat to punkt, w którym pielgrzymi udający się na hadżdż lub umrę wchodzą w stan ihramu, czyli szczególnego przygotowania duchowego poprzedzającego dotarcie do świętego miasta.
Historycy od dawna wiedzieli, że Al-Dżuhfa odgrywało ważną rolę na starożytnym szlaku pielgrzymkowym prowadzącym z Egiptu. Dopiero teraz jednak otrzymali tak bogaty materiał dowodowy potwierdzający znaczenie tego miejsca.
Ponad 1700 śladów dawnego życia
Badania przeprowadzone przez saudyjską Komisję Dziedzictwa we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Exeter zaowocowały odkryciem imponującej kolekcji zabytków. Wśród nich znalazły się fragmenty ceramiki, szkła, metalowe przedmioty, koraliki, muszle oraz różnego rodzaju wyroby codziennego użytku.
Artefakty pochodzą z różnych regionów świata islamu, w tym z Egiptu, Lewantu oraz Etiopii. To dowód na to, że Al-Dżuhfa było miejscem spotkań ludzi reprezentujących odmienne kultury, języki i tradycje.
Odkrycia nie ograniczają się wyłącznie do drobnych przedmiotów. Archeolodzy natrafili również na sześć pieców garncarskich oraz kanał wodny. Konstrukcje te świadczą o istnieniu rozbudowanej infrastruktury wspierającej podróżnych. W czasach największego rozkwitu, przypadającego na VIII i początek IX wieku, działały tutaj sklepy oraz systemy zaopatrzenia w wodę. Dzięki nim tysiące pielgrzymów mogły bezpieczniej pokonywać długą drogę do Mekki.
Kamienne świadectwa historii
Jednym z najcenniejszych znalezisk okazało się trzynaście nagrobków datowanych częściowo na okres dynastii Umajjadów i Abbasydów. Wyryte na nich inskrypcje pozwalają lepiej zrozumieć historię społeczności związanych z tym miejscem oraz potwierdzają jego znaczenie w pierwszych stuleciach rozwoju islamu.
Naukowcy podkreślają, że odkrycia pomagają odtworzyć funkcjonowanie dawnych szlaków pielgrzymkowych, które przez wieki stanowiły nie tylko drogi religijne, ale także ważne korytarze wymiany handlowej i kulturowej.