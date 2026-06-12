Miqat Al-Dżuhfa znajduje się około 187 kilometrów na północny zachód od Mekki i należy do najstarszych miejsc tego typu w świecie islamu. Wyjaśnijmy tu krótko, że miqat to punkt, w którym pielgrzymi udający się na hadżdż lub umrę wchodzą w stan ihramu, czyli szczególnego przygotowania duchowego poprzedzającego dotarcie do świętego miasta.

Historycy od dawna wiedzieli, że Al-Dżuhfa odgrywało ważną rolę na starożytnym szlaku pielgrzymkowym prowadzącym z Egiptu. Dopiero teraz jednak otrzymali tak bogaty materiał dowodowy potwierdzający znaczenie tego miejsca.

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Ponad 1700 śladów dawnego życia

Badania przeprowadzone przez saudyjską Komisję Dziedzictwa we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Exeter zaowocowały odkryciem imponującej kolekcji zabytków. Wśród nich znalazły się fragmenty ceramiki, szkła, metalowe przedmioty, koraliki, muszle oraz różnego rodzaju wyroby codziennego użytku.

Artefakty pochodzą z różnych regionów świata islamu, w tym z Egiptu, Lewantu oraz Etiopii. To dowód na to, że Al-Dżuhfa było miejscem spotkań ludzi reprezentujących odmienne kultury, języki i tradycje.

Odkrycia nie ograniczają się wyłącznie do drobnych przedmiotów. Archeolodzy natrafili również na sześć pieców garncarskich oraz kanał wodny. Konstrukcje te świadczą o istnieniu rozbudowanej infrastruktury wspierającej podróżnych. W czasach największego rozkwitu, przypadającego na VIII i początek IX wieku, działały tutaj sklepy oraz systemy zaopatrzenia w wodę. Dzięki nim tysiące pielgrzymów mogły bezpieczniej pokonywać długą drogę do Mekki.

Kamienne świadectwa historii

Jednym z najcenniejszych znalezisk okazało się trzynaście nagrobków datowanych częściowo na okres dynastii Umajjadów i Abbasydów. Wyryte na nich inskrypcje pozwalają lepiej zrozumieć historię społeczności związanych z tym miejscem oraz potwierdzają jego znaczenie w pierwszych stuleciach rozwoju islamu.

Naukowcy podkreślają, że odkrycia pomagają odtworzyć funkcjonowanie dawnych szlaków pielgrzymkowych, które przez wieki stanowiły nie tylko drogi religijne, ale także ważne korytarze wymiany handlowej i kulturowej.





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