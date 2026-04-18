Analizując zdjęcia satelitarne, badacze prześledzili obszar o powierzchni około 134 tys. km². W jego obrębie odkryto aż 955 dawnych tras o łącznej długości około 350 km. Co istotne, wiele z nich zachowało zaskakująco regularny, liniowy przebieg, mimo upływu wieków i ekspansji lasu deszczowego.

Datowanie radiowęglowe wskazuje, że najstarsze konstrukcje powstawały już około 763 r. p.n.e., a ich budowa mogła trwać aż do około 950 r. n.e. Później, około 1200 r. n.e., region ponownie zaczął intensywnie rozwijać sieć osadniczą.

Cywilizacja Aquiry i precyzyjna inżynieria

Za najstarsze drogi odpowiadać miała tzw. cywilizacja Aquiry. Jak podkreślają autorzy badań opublikowanych w czasopiśmie "Latin American Antiquity", wiele tras było krótkich, ale niezwykle starannie zaplanowanych. Często prowadziły one bezpośrednio od monumentalnych geoglifów, czyli dużych rytów w ziemi o charakterze ceremonialnym.

Rozwiń

Co więcej, wiele z nich było orientowanych względem stron świata, co sugeruje możliwe powiązania z obserwacjami astronomicznymi. Badacze zwracają także uwagę, że ich funkcja mogła wykraczać poza czysto praktyczny transport.

Drogi między światem ludzi a duchów

Część naukowców sugeruje, że niektóre z tras mogły pełnić rolę symboliczną lub rytualną. Jak wskazują autorzy publikacji, mogły one "ułatwiać przejścia między widzialną rzeczywistością a światem duchów", a także wspierać kontakty między ludźmi a innymi formami istnienia, zgodnie z wierzeniami dawnych społeczności.

Choć na pierwszy rzut oka taka interpretacja może wydawać się absurdalna, to wynika z analizy układu i charakteru części tras, które nie wykazują typowych cech infrastruktury handlowej. Nie wszystkie drogi miały jednak charakter ceremonialny, bo te związane z późniejszymi osadami kopcowymi były węższe i bardziej funkcjonalne.

Około 40 proc. z nich prowadziło w kierunku rzek, co sugeruje silne powiązanie z gospodarką wodną i rzecznym transportem zasobów. Jednocześnie niemal połowa tras kończy się "w środku lasu", co rodzi pytania o ich pierwotne przeznaczenie - mogły one prowadzić do pól uprawnych lub również pełnić funkcję rytualnych przejść w głąb dżungli.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press