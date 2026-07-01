Sensacyjne odkrycie w Egipcie. Starożytne miasto z grobowcami i warsztatami

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Na wschodniej delcie Nilu odkryto rozległą osadę z okresu Drugiego Okresu Przejściowego w historii Egiptu. Stanowisko w Tell el-Ku'a pozwala lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie zwykłych ludzi w jednym z najbardziej przełomowych okresów starożytnego Egiptu, gdy kraj przechodził burzliwą transformację polityczną.

Osada odkryta w Tell el-Ku’a w Egipcie
Niezwykłe odkrycie w delcie Nilu. Tak żyli zwykli mieszkańcy starożytnego EgiptuEgyptian Ministry of Tourism and AntiquitiesFacebook

Archeolodzy odsłonili wyjątkowo dobrze zachowaną ustrukturyzowaną osadę, obejmującą domy, piece, magazyny, przestrzenie robocze oraz nekropolię. Całość wskazuje na świadomie zaplanowaną społeczność, która funkcjonowała jak samowystarczalny organizm.

W centrum osady znajdował się uporządkowany układ ulic i budynków mieszkalnych otoczonych masywnym murem z cegły mułowej o grubości około 1,5 metra. Sama zabudowa obejmowała pomieszczenia o różnej wielkości oraz wspólne przestrzenie użytkowe.

Nekropolia sprzed dynastii faraonów

Jednym z najważniejszych odkryć jest cmentarz złożony z co najmniej dziesięciu grobowców z czasów XV dynastii. Różnią się one formą i wielkością, od prostych konstrukcji przypominających mastaby po bardziej rozbudowane grobowce z dekorowanymi fasadami.

Co istotne, w pobliżu odkryto również pochówki poza klasycznymi grobowcami. Niektóre ciała ułożono w pozycji skurczonej, a to wcześniej nieudokumentowany sposób pochówku w Tell el-Ku'a. Badacze próbują ustalić, czy wynikało to z różnic społecznych, kulturowych czy wyjątkowych okoliczności.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Handel, rzemiosło i codzienne życie

Wśród znalezisk znalazły się setki przedmiotów codziennego użytku: od ceramiki i naczyń alabastrowych, przez brązowe narzędzia, aż po amulety skarabeuszy. Szczególnie interesujące są naczynia typu Tell el-Yahudiya, charakterystyczne dla epoki i często związane z handlem. Odkrycia pieczęci i znaków produkcyjnych sugerują zaś, że osada pełniła ważną funkcję handlową i dystrybucyjną na szlaku łączącym wschodnią część Delty z granicami Egiptu.

Analiza ceramiki pokazuje, że mieszkańcy korzystali głównie z naczyń kuchennych i stołowych, co pozwala odtworzyć podstawy ich diety i organizacji życia domowego. W pobliżu domostw odkryto również piece i silosy na żywność, co wskazuje na dobrze rozwinięty system przechowywania i przygotowywania posiłków. W grobach znaleziono także szczątki zwierząt, które najprawdopodobniej były częścią rytuałów pogrzebowych lub elementem ofiar składanych zmarłym.

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