Odnaleziony obiekt, nazwany "Berlanga Cup", ma zaledwie 11,4 cm średnicy i 8,1 cm wysokości. Choć wygląda niepozornie, wykonano go z brązu, emalii i stopów o wysokiej zawartości miedzi, cyny oraz ołowiu. Jak podkreślają badacze, nie był to produkt masowy, lecz ręcznie wykonany, bogato zdobiony przedmiot o dużej wartości.

To nie jest zwykłe naczynie użytkowe, ale przedmiot o charakterze pamiątkowym, wykonany z dużą precyzją i kosztownymi materiałami

Miniaturowa mapa rzymskiej granicy

Najbardziej fascynującym elementem pucharu są jego zdobienia, na powierzchni naczynia przedstawiono cztery rzymskie forty: Cilurnum (Chesters), Onno (Halton Chesters), Vindobala (Rudchester) oraz Condercom (Benwell), które należały do systemu obronnego Wału Hadriana w północnej Brytanii. Każdy fort symbolizowany jest przez geometryczne kształty (kwadraty i półksiężyce) interpretowane jako wieże i bramy. Całość uzupełniają kolorowe pasy emalii w odcieniach czerwieni, zieleni, turkusu i granatu.

Analizy chemiczne wykazały, że naczynie powstało z materiałów pochodzących częściowo z północnej Anglii. Oznacza to, że zostało wykonane bardzo blisko Wału Hadriana, najprawdopodobniej między 124 a 199 rokiem naszej ery, w czasach, gdy północna granica Imperium Rzymskiego była intensywnie broniona.

Jak trafił do Hiszpanii?

Największą zagadką pozostaje droga, jaką przebył artefakt. W starożytności obecna Berlanga de Duero mogła być osadą Valeranica, gdzie odkryto ślady rzymskiej willi i infrastruktury.

Badacze sugerują, że puchar mógł należeć do żołnierza pomocniczych oddziałów rzymskich pochodzenia celtyberyjskiego - Cohors I Celtiberorum. Tacy żołnierze służyli na północy imperium, a po zakończeniu służby wracali do rodzinnych stron, często zabierając ze sobą pamiątki.

