Odnaleziony przedmiot ma zaledwie około 6 centymetrów długości i waży 33 gramy, ale archeolodzy podkreślają, że jego znaczenie dla nauki jest ogromne. Według badaczy z Uniwersytetu w Stavanger to element pochwy miecza używanego przez wysoko postawionego wojownika.

Znalezisko jest niezwykle rzadkie, bo do tej pory w całej Europie Północnej odkryto jedynie 17 podobnych artefaktów, najczęściej w większych skarbach rytualnych. Eksperci są zgodni, że nie był to przypadkowo zgubiony przedmiot, wszystko wskazuje na celowe złożenie go w ziemi jako ofiary.

VI wiek w południowej Norwegii był okresem dramatycznych zmian klimatycznych i społecznych. Wybuchy wulkanów, ochłodzenie klimatu oraz epidemie dżumy doprowadziły do spadku populacji i destabilizacji regionu. W takich warunkach elity mogły składać kosztowne dary, by "przekonać" siły wyższe do ochrony społeczności.

Symbol władzy i wojowniczej elity

Badacze sugerują, że właściciel miecza był lokalnym przywódcą i posiadał własną drużynę wojowników. Złote zdobienia miały podkreślać jego status i wpływy. Jak podkreślają archeolodzy, samo miejsce odkrycia znajduje się niedaleko Hove, znanego centrum władzy z tamtego okresu, gdzie wcześniej również znajdowano złote artefakty. Wszystko wskazuje na to, że był to ośrodek elit między 200 a 550 rokiem naszej ery.

Sama ozdoba zachwyca zaś kunsztem wykonania. Złote, spiralne linie i filigranowe zdobienia przedstawiają styl typowy dla epoki, ale kryją też bardziej złożoną symbolikę. W centralnej części ornamentu badacze dostrzegają motywy zwierzęce lub hybrydowe istoty łączące cechy ludzi i zwierząt. Takie postaci były charakterystyczne dla skandynawskiej sztuki VI wieku i mogły mieć znaczenie religijne.

Znalezisko wpisuje się też w szerszy kontekst skandynawskich rytuałów. W regionie odkrywano już wcześniej spiralne pierścienie, złote zawieszki i ozdoby broni, które najprawdopodobniej celowo "niszczono" przed złożeniem w ofierze. Zabytek trafi do muzeum Uniwersytetu w Stavanger, gdzie przejdzie dalsze analizy - dopiero wtedy badacze będą mogli dokładniej zrozumieć, jaką rolę pełnił w świecie sprzed półtora tysiąca lat.

