W skrócie Nurkowie z grupy Baltictech odnaleźli w Zatoce Puckiej szczątki polskiego okrętu ORP Gdynia, który w powojennej dokumentacji figurował jako w całości zezłomowany.

Zespół odkrył dobrze zachowany fragment kadłuba z kołem sterowym oraz tabliczkami znamionowymi, co pozwoliło na potwierdzenie tożsamości zatopionej jednostki.

Trwają prace nad objęciem stanowiska prawną ochroną oraz przygotowania do wydobycia artefaktu we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Sensacyjne odkrycie na dnie Zatoki Puckiej

Na dnie Zatoki Puckiej nurkowie z grupy Baltictech odnaleźli pozostałości polskiego okrętu ORP "Gdynia", który został zatopiony przez niemieckie lotnictwo w pierwszych dniach II wojny światowej. Powojenne dokumenty archiwalne Polskiego Ratownictwa Okrętowego wskazywały na całkowite zezłomowanie i zlikwidowanie jednostki, tymczasem na niewielkiej głębokości i zaledwie parę kilometrów od brzegu natrafiono na zachowaną część konstrukcji z kołem sterowym. Tożsamość statku potwierdziły tabliczki z polskimi napisami umieszczone na rewizji pokładowej.

"Są odkrycia ciekawe i ważne, a nieraz nawet spektakularne. Ale to, co przydarzyło się nam na koniec sezonu '26 i to prawie 'pod nosem' na dnie Zatoki Puckiej, to naprawdę niezwykła historia. Na Zatoce Gdańskiej, jak wiecie, mamy masę wraków niemieckich, rosyjskich, szwedzkich i angielskich. Ale polskich prawie nic, a resztki ORP Wicher nie poprawiają mocno tej statystyki" - skomentował Tomasz Stachura, nurek i lider grupy Baltictech.

Przeglądając stare archiwa PRO, pasjonaci natrafili na wzmianki o wrakach zakwalifikowanych po wojnie jako wydobyte na złom. Mimo oficjalnych zapisów postanowili sprawdzić obszar położony zaledwie 100 metrów od pozycji ze starych dokumentów, gdzie mapy wskazywały obecność nieokreślonych pozostałości. Po zejściu pod wodę nurkowie odkryli dobrze zachowaną część kadłuba z imponującą kolumną sterową na samym środku.

Tragiczne losy okrętu ORP "Gdynia" w kampanii wrześniowej

Historia statku sięga lat 20. XX w., kiedy to został zbudowany w niemieckiej stoczni Danziger Werft w Gdańsku na zamówienie "Żeglugi Polskiej". Jednostka powstała jako statek pasażerski SS "Gdynia", służący wraz z bliźniaczym SS "Gdańsk" do obsługi ruchu turystycznego i rejsów wycieczkowych po Zatoce Gdańskiej. W obliczu narastającego zagrożenia wojennego 28 sierpnia 1939 r. statek zmobilizowano i wcielono do służby w Polskiej Marynarce Wojennej.

Rozwiń

Służba pod wojskową banderą trwała wyjątkowo krótko. Już 2 września 1939 r. okręt stojący na kotwicy na południe od Jastarni został zaatakowany przez samoloty Luftwaffe. W wyniku nalotu bombowego jednostka zatonęła, a na jej pokładzie śmierć poniosło około 35 członków załogi.

Dowódcą ORP "Gdynia" był kpt. Stanisław Kosko, ostatni dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni. W trakcie ataku odniósł ciężkie rany i zmarł w gdyńskim szpitalu 6 dni później. Jego żona Jadwiga Titz-Kosko przeżyła wojnę, walcząc m.in. w Powstaniu Warszawskim, a w późniejszych latach zasłynęła jako znana lekarka reumatolożka i założycielka spółdzielni lekarskiej "Za Falochronem" na gdyńskim Witominie.

Plany zabezpieczenia i wydobycia cennych pamiątek

Odnalezione stanowisko na dnie zatoki zostanie niebawem objęte prawną ochroną przez Urząd Morski. Nurkowie wyjaśniają, że powojenne ekipy PRO nie wyciągnęły całego wraku, lecz rozbiły go ładunkami wybuchowymi, dzięki czemu do dziś zachował się wartościowy fragment polskiej historii morskiej.

"Co teraz? O znalezisku poinformowaliśmy oczywiście odpowiednie służby. Pozycja będzie szybko objęta specjalną ochroną przez Urząd Morski. Współpracujemy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nad wydobyciem koła wraz z kolumną. Operacja będzie karkołomna, ale eksponat jest na tyle cenny dla Gdyni, że warto to zrobić precyzyjnie i bez pospiechu" - napisał Tomasz Stachura w mediach społecznościowych.

Ekipa z Baltictech nawiązała ścisłą współpracę z gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej, by sprawnie przeprowadzić skomplikowane wydobycie i dalszą konserwację koła sterowego. Oficjalna prezentacja wyników odkrycia połączona z prelekcją poświęconą historii okrętu oraz postaci kpt. Stanisława Kosko została zaplanowana na najbliższy poniedziałek, 26 października o godz. 17:00 w siedzibie muzeum.



