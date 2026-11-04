Międzynarodowy zespół kierowany przez naukowców z Curtin University przeanalizował kości kończyny tylnej Aratasaurus museunacionali - niewielkiego teropoda, który żył na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Brazylii. Szczątki odkryto w kopalni w 2008 roku, ale dopiero niedawno podczas badań z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej naukowcy dostrzegli w kanałach naczyniowych niewielkie zaokrąglone struktury przypominające czerwone krwinki.

To pierwszy taki przypadek

Kluczowe okazały się jednak analizy chemiczne. W próbkach wykryto hem, czyli składnik hemoglobiny odpowiedzialny za wiązanie tlenu. Badacze znaleźli również ślady aminokwasów budujących kolagen. Według autorów pracy jest to pierwszy przypadek chemicznego potwierdzenia obecności cząsteczek pochodzących z hemoglobiny wewnątrz struktur przypominających krwinki w skamieniałości.

Jak tak delikatny materiał mógł przetrwać ponad sto milionów lat? Naukowcy wskazują na hausmannit, minerał zawierający mangan, który otaczał i mineralizował struktury komórkowe. Mógł działać jak naturalna kapsuła czasu, stabilizując ich budowę oraz część składników molekularnych. Znaczenie mogło mieć również szybkie pogrzebanie szczątków po śmierci zwierzęcia w środowisku ubogim w tlen i bogatym w mikroorganizmy.

Przełom dla paleontologii?

Jeśli podobne pozostałości uda się odnaleźć w innych skamieniałościach, paleontolodzy mogą zyskać nowe narzędzia do badania biologii wymarłych gatunków. Zachowane cząsteczki mogłyby pomóc odtworzyć ewolucję krwi, procesy metaboliczne, a być może nawet poziom aktywności dawnych zwierząt. Odkrycie pokazuje też, że muzealne kolekcje skamieniałości mogą kryć informacje, których wcześniej nie potrafiliśmy wykryć.

Nie oznacza to jednak, że w kościach dinozaurów zachowało się DNA ani że możliwe będzie odtworzenie wymarłych zwierząt. Sami autorzy podkreślają, że odkrycie dotyczy określonych śladów molekularnych, a nie przetrwania dużych cząsteczek biologicznych. Interpretacja struktur jako czerwonych krwinek budzi ponadto pewne zastrzeżenia.

Prof. Mary Schweitzer z North Carolina State University zwraca uwagę, że ich kształt nie odpowiada w pełni oczekiwanej budowie krwinek dinozaurów, które - w przeciwieństwie do krwinek ssaków - zachowują jądro komórkowe. Badaczka uznaje natomiast wykrycie hemu i składników kolagenu za szczególnie interesujące. Odkrycie jest więc ważnym krokiem w badaniu molekularnych śladów dawnego życia, ale wymaga dalszych analiz.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences".