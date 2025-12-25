Spis treści: Morze wyrzuciło 437 butów z XIX wieku. Eksperci mają trop Wiktoriańskie wraki zaczęły się rozpadać. Uwolnią więcej skarbów?

Morze wyrzuciło 437 butów z XIX wieku. Eksperci mają trop

Ekolodzy z organizacji non-profit Beach Academy brali ostatnio udział w projekcie ochrony i renowacji ekosystemów pływowych w Ogmore-by-Sea w hrabstwie Glamorgan (Walia) natknęli się na nietypowe znalezisko. 18 grudnia ich oczom ukazało się około 200 czarnych, skórzanych butów z XIX wieku. W kolejnym tygodniu zarówno tam, jak i na trzech innych plażach odkryto kolejne - w sumie 437. Zdaniem mudlarkerki (poszukiwaczki "błotnych skarbów") Lary Maiklem to tajemnicze obuwie jest "zdecydowanie wiktoriańskie".

Wyrzucenie na brzeg pojedynczego buta nie byłoby aż taką sensacją. Ale skąd ich nagle tyle w jednym miejscu? Jak twierdzi odkrywczyni tego "skarbu", Emma Lamport z Beach Academy, sterta butów może pochodzić z włoskiego statku towarowego, który podobno 150 lat temu rozbił się o pobliską skałę Tusker. Znajduje się ona ok. 3 km od Ogmore.

Eksperci spekulują, że buty stanowiły ładunek, który po rozbiciu statku utknął na brzegu rzeki Ogmore i właśnie został uwolniony. Jak dodaje Lamport, "niektóre z tych budów są w całkiem dobrym stanie, a po części z nich wyraźnie widać, że to męskie buty". Niektóre z uwagi na rozmiar mogą być dziecięce lub damskie, bo jak zauważa ekolożka, "ludzie w tamtych czasach mieli znacznie mniejsze stopy".

Wiktoriańskie wraki zaczęły się rozpadać. Uwolnią więcej skarbów?

Co jeszcze wiadomo o tych tajemniczych reliktach? "Przypominają one inne buty raczej z dawnych czasów niż w nowych stylach, głównie męskie i dziecięce" - wyjaśniają eksperci z Beach Academy. Możliwe, że będzie ich więcej. "Powoli wydobywamy je ze stref skupisk skalnych, gdzie były uwięzione w osadach lub skałach" - dodaje organizacja na swoim Facebooku. "Nie mamy pojęcia, jak długo były tam uwięzione".

Beach Academy już kilka lat temu donosiła o znalezieniu pojedynczych sztuk obuwia na plażach w południowej Walii. Takiego wysypu jednak do tej pory nie było. Możliwe, że badania archeologiczne odkryją całą prawdę o tych znaleziskach.

Jak powiedział dr Michael Roberts z Bangor University's School of Ocean Sciences, który zajmuje się badaniami wraków u wybrzeży Walii, nie słyszał on o katastrofie wspomnianego włoskiego statku handlowego. Z drugiej strony ekspert twierdzi, że wraki statków z epoki wiktoriańskiej mogą rozpadać się właśnie teraz. Może to doprowadzić do uwolnienia kolejnych artefaktów.

