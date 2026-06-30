W skrócie Podczas skanowania dna Morza Północnego w rejonie budowy farmy wiatrowej Hornsea 3 odkryto wrak statku z XVII wieku oraz trzy ciężkie ołowiane wlewki.

Zidentyfikowane sztaby zostały wydobyte i przeniesione do Muzeum Górnictwa Ołowiu Peak District w Matlock; prawdopodobnie pochodziły z eksportu z lokalnej kopalni.

Oznaczenia na odnalezionych ołowianych blokach sugerują, że wrak statku mógł mieć związek z Holandią, a dalsze badania mają potwierdzić pochodzenie ołowiu.

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Odkrycie podczas badań dna morskiego pod budowę Hornsea 3

Na Morzu Północnym, 120 kilometrów od wybrzeży Norfolk w Anglii, powstaje farma wiatrowa Hornsea 3, która po ukończeniu w 2027 r. ma stać się największą pojedynczą farmą wiatrową na świecie. Budowę poprzedzają badania dna morskiego. Pozyskiwane są dane na temat składu gleby, warunków środowiskowych i inne, które mogą potencjalnie wskazać zagrożenia i obszary wrażliwe.

Dno jest też skanowane w celu wykrycia ewentualnych niewybuchów. To właśnie w trakcie tego procederu doszło do ciekawego znaleziska. Specjaliści namierzyli na dnie sygnały, które okazały się prowadzić do rzadkiego odkrycia. Na głębokości ok. 40 metrów zidentyfikowano pozostałości statku, który na pokładzie przewoził sztaby ołowiu. Znalezisko datowano na XVII wiek. To wyjątkowe znalezisko, ponieważ w tej części Morza Północnego jest stosunkowo niewiele znanych wraków drewnianych sprzed XVIII wieku, rzadko spotyka się również ołowiane wlewki.

Trzy ciężkie wlewki. Szeroko zakrojony handel ołowiem

Zorganizowano badania - nie zachowało się wiele elementów wraku, zaledwie kilka fragmentów belek. Na nich spoczywały trzy ołowiane wlewki, z których każda waży mniej więcej 70 kg. Zanim odkryto szkodliwość ołowiu, był on wykorzystywany do wytwarzania różnych wyrobów, od rur instalacyjnych po uzbrojenie. Wlewki formowano, aby ułatwić transport surowca.

Zdecydowano o wydobyciu XVII-wiecznych sztab - trafiły one teraz do Muzeum Górnictwa Ołowiu Peak District w Matlock w hrabstwie Derbyshire. Bloki ołowiu najpewniej pochodziły bowiem z eksportu z kopalni w Derbyshire, przeznaczonego do Europy kontynentalnej.

Ołów eksploatowano w tym miejscu już od czasów rzymskich. Złoża w Peak District były czołowym źródłem ołowiu w Europie w średniowieczu. W XVII wieku pozyskiwanie i handel ołowiem stanowiły drugą najważniejszą gałąź gospodarki Wielkiej Brytanii.

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Statek przewożący sztaby mógł pochodzić z Holandii

Takie wlewki były często stemplowane, napisy wskazywały np. datę, nazwę kopalni lub wykonawcy. Ołowiane bloki znalezione na terenie farmy wiatrowej Horsea 3 mają różne oznaczenia - "IS", "EB" i "H". To podobnie, jak sztaby znalezione na wraku holenderskiego statku Kennemerland, odkrytego u wybrzeży Szetlandów.

Według badaczy sugeruje to, że wrak znaleziony na terenie farmy Honsea 3 również mógł pochodzić z Holandii. Szczególnie że bardzo duża część ołowiu eksploatowanego w Derbyshire trafiała przez Morze Północne z Hull i Londynu do Amsterdamu i Rotterdamu - a wrak znaleziony w Hornsea 3 leży bezpośrednio na trasie Hull-Holandia.

- Te sztaby stanowią bezpośredni związek z przeszłością. Jako archeolog morski mieszkający w Derbyshire, w regionie śródlądowym, cieszę się na myśl, że te wlewki, potencjalnie wykonane z ołowiu z Derbyshire, wypłynęły w morze i są teraz dostępne dla publiczności w Muzeum Górnictwa Ołowiu w Peak District. Mam nadzieję, że dalsze badania potwierdzą, skąd pochodzi ołów użyty w tych wlewkach - skomentowała Alison James, dyrektor ds. dziedzictwa kulturowego w firmie MSDS Marine.



