Renowacja zabytkowego budynku przyniosła wielkie odkrycie

Podczas prac renowacyjnych przy zabytkowej kamienicy w Moskwie doszło do zaskakującego odkrycia. Na terenie budynku znaleziono rozbite naczynie, w którym znajdowały się dziesiątki tysięcy monet - starannie zgromadzony skarb sprzed lat.

Odkrycie datuje się na okres wielkiego kryzysu, który miał miejsce w XVI-XVII wieku. Znaleziony depozyt daje wgląd w realia ówczesnego życia i uzupełnia wiedzę o działaniach ludzi, którzy w czasie chaosu w państwie, decydowali się ukryć swój majątek, licząc, że kiedyś będą mogli go odzyskać.

Znaleźli 20 tysięcy monet. To może być skarb z okresu wielkiej smuty

Zabytkowa kamienica leży w samym centrum Moskwy, naprzeciwko Soboru Chrystusa Zbawiciela, największej cerkwi prawosławnej na świecie. Poddawany renowacji budynek znany jest jako Komnaty Awierkija Kiryłowa. Zabytkowa kamienica niejednokrotnie stanowiła miejsce ciekawych odkryć: w trakcie minionych renowacji odnaleziono tam m.in. rzadkie szklane naczynia i szablę oficerską. Natomiast podczas aktualnie prowadzonych prac w kamienicy odnaleziono ukryte pod posadzką naczynie z ok. 20 tys. srebrnych monet.

O odkryciu poinformowała minister kultury Federacji Rosyjskiej Olga Lubimowa. Określiła ona skarb jako jedno z najważniejszych odkryć monetarnych ostatnich lat. Program informacyjny Vesti.ru podaje, że eksperci zidentyfikowali monety, głównie kopiejki i diengi, bite od końca X w. do początku XVI w. Badacze wstępnie datują ukrycie depozytu na okres wielkiej smuty - niezwykle burzliwego okresu w historii Rosji, trwającego od śmierci ostatniego cara z dynastii Rurykowiczów po objęcie tronu przez dynastię Romanowów (1598-1613) - lub też na okres podnoszenia się państwa po tym kryzysie.

Odkrycie w Moskwie. Badania monet ukrytych w zabytkowej kamienicy

Znalezienie tak wielkiego skarbu w prywatnym domu rzuca światło na to, jak wyglądały działania ludności w okresie destabilizacji. Badacze podkreślają przy tym, że - choć istnieje taka możliwość - skarb wcale nie musiał stanowić prywatnych oszczędności bogatego kupca, wpływowego urzędnika i członka rosyjskiej Dumy Awierkija Kiryłowa. Pieniądze mogą pochodzić z czasów, zanim zajął on budynek.

Rozważane są różne wersje, zaznacza serwis Arkeonews - pieniądze mogły np. stanowić zbiorowy kapitał handlowy, który tymczasowo przechowywano w tym miejscu, w celu zabezpieczenia go w okresie zamieszek; albo były to środki przeznaczone na podatki lub wypłaty, których nigdy nie udało się odzyskać. Niezależnie od tego, jaka wersja zostanie uznana za najbardziej prawdopodobną, znalezisko podkreśla wagę zabezpieczania dóbr w okresach niepewności.

Specjaliści badają teraz dokładną liczbę, skład i wartość monet, wykorzystując nowoczesne techniki konserwatorskie i analityczne. Po ostatecznym skatalogowaniu skarbu być może uda się ustalić więcej detali na temat znaleziska.

