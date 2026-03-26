Badania archeologiczne w Warszawie. Poprzedzają odbudowę pałaców

Pałac Brühla w Warszawie został wzniesiony w XVII wieku z inicjatywy ówczesnego marszałka sejmu, Jerzego Ossolińskiego. Rezydencja sąsiadowała z Pałacem Saskim - oba obiekty zniszczyli Niemcy w 1944 r. po upadku powstania warszawskiego.

Planowana jest odbudowa obu pałaców, którą poprzedzają liczne procedury, trwające już kolejny rok. Na miejscu przeprowadzono dotąd głównie prace porządkowe oraz wykopaliska. Niedawno ruszyła kontynuacja działań z poprzedniego sezonu, badania archeologiczne skupiają się teraz na terenie dawnego Pałacu Brühla. Pierwsze dni prac już przyniosły nowe odkrycia.

Kontynuacja badań na terenie Pałacu Brühla. Są nowe odkrycia

Prace prowadzone są na ogromnym obszarze - około 8150 m² - który jest na szeroką skalę badany po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej. Podczas wcześniejszych badań archeologicznych przebadano m.in. teren dawnych oficyn, kordegard, XIX-wiecznej kamienicy na rogu ulic Fredry i Wierzbowej oraz łączników między oficynami a kordegardami. Teraz badaniom poddane będą tereny, na których znajdował się m.in. korpus główny, modernistyczny pawilon Becka oraz sąsiadujący z nim ogród. Wytyczony obszar oczyszczają saperzy i do pracy przystępują archeolodzy. Już na początku badań w narożniku na północny zachód od Placu Piłsudskiego doszło do ciekawych odkryć. Spółka Pałac Saski przekazała w mediach społecznościowych, że znaleziono m.in.:

przedwojenną słuchawkę firmy Ericsson,

szklaną butelkę z browaru Haberbusch i Schiele,

filiżankę z fabryki porcelany Hutschenreuther.

Firma Haberbusch i Schiele funkcjonowała w Warszawie w latach 1846-1948, na początku XX wieku uznawana była za największy browar warszawski i jeden z największych w Europie. Zakład Hutschenreuther powstał w 1814 r. w Bawarii i słynął z wysokiej klasy wyrobów porcelanowych, ręcznie malowanych i pozłacanych. Znalezione przedmioty są oczyszczane i zostaną poddane konserwacji.

Odnalezione podczas badań na obszarze Pałacu Brühla elementy architektury i rzeźby umożliwią rekonstrukcję budowli określanej mianem rokokowej perły Warszawy.

Co dalej z odbudową Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla?

Odkrywanie kolejnych poziomów zabudowy przy ul. Wierzbowej 1, przy placu Piłsudskiego, potrwa do jesieni. Badacze powrócą do pracy na tym obszarze jeszcze w przyszłym roku.

Na przygotowania do rekonstrukcji Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej wydano już ok. 85 mln zł, choć realne prace budowlane wciąż się nie rozpoczęły. Ostateczny koszt inwestycji dotyczącej przywrócenia wyglądu Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej do kształtu architektonicznego z 1939 r. pozostaje nieznany. Jak informują media, projekt od początku jest silnie upolityczniony, a termin ukończenia prac - pierwotnie zakładany na 2030 rok - staje się coraz mniej realny.

Grób Nieznanego Żołnierza, będący obecnie jedynym zachowanym elementem dawnej zabudowy, ma zostać nienaruszony. Architekci będą mieli za zadanie uwzględnić go w projekcie odbudowy kolumnady Pałacu Saskiego.

