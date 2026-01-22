Według badaczy z włoskiego Ministerstwa Kultury, kompleks powstał około IV-V wieku p.n.e., a jego centralnym punktem była świątynia, w której czczono rzymskiego Herkulesa, uważanego za symbol odwagi i ochrony. Sanktuarium otaczały kamienne baseny, prawdopodobnie wykorzystywane do rytuałów oczyszczenia lub ceremonii ofiarnych.

Przedmieścia Rzymu wciąż kryją wspomnienia, które dopiero zaczynamy odczytywać

Groby możnych sprzed 2400 lat

W bezpośrednim sąsiedztwie sanktuarium odkryto dwa grobowce o elitarnym charakterze, należące najprawdopodobniej do przedstawicieli zamożnego rodu. W jednym z nich archeolodzy znaleźli kamienny sarkofag i trzy urny kremacyjne, w drugim szkielet dorosłego mężczyzny. Oba groby znajdowały się wewnątrz większego kompleksu pogrzebowego, który mógł być prywatną nekropolią należącą do jednej rodziny.

Nieopodal odkryto również fragment antycznej drogi oraz dwa monumentalne zbiorniki wodne, z których większy mierzył blisko 28 metrów długości i 10 metrów szerokości. Ich rozmiary sugerują, że miały znaczenie rytualne, choć nie można wykluczyć, że pełniły również funkcję użytkową, np. do gromadzenia wody dla okolicznych mieszkańców.

Rozwiń

Miejsce kultu Herkulesa

Odkrycie potwierdza, że kult Herkulesa był w Italii rozpowszechniony znacznie wcześniej, niż dotąd sądzono. Archeolodzy znaleźli tu monety z brązu oraz liczne fragmenty glinianych figurek, które wskazują na długotrwałe praktyki ofiarne.

Zachowały się również ślady po centralnym posągu Herkulesa, który nie przetrwał do naszych czasów. Według kierownika badań Fabrizia Santiego, sanktuarium mogło powstać na miejscu jeszcze starszego ośrodka kultu, używanego przez lokalne społeczności już w epoce archaicznej.

Świątynia Herkulesa została zbudowana nad wcześniejszym miejscem wotywnym. To dowód, że Rzymianie kontynuowali tradycje kultowe starsze niż sama Republika

Zespół badaczy zamierza kontynuować wykopaliska, by określić, jak kompleks wpisywał się w krajobraz rytualny starożytnego Rzymu. Bo jak zauważa Santi, te struktury "nie są tylko pozostałością po religijnym kulcie - to świadectwo organizacji, hierarchii i pamięci o przodkach, która definiowała rzymską tożsamość".

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press