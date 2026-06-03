Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie czeka największa od lat modernizacja. Historyczna siedziba Muzeum Warmii i Mazur przejdzie gruntowny remont, który ma rozpocząć się pod koniec 2026 roku i potrwać do 2029 roku. W tym czasie obiekt będzie zamknięty dla zwiedzających. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 76 mln zł.

Prace obejmą praktycznie cały kompleks zamkowy

Zaplanowano roboty budowlane i konserwatorskie we wszystkich częściach obiektu, remont dachów skrzydła barokowego i wieży, odnowienie posadzek, podłóg, schodów oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji doczekają się także instalacje techniczne, elewacje i mury obronne. Przebudowany zostanie dziedziniec, a przestrzeń między murami ma zamienić się w ogród kopernikowski.

Jak podkreśla Muzeum Warmii i Mazur, w odnowionym zamku pojawią się również nowe wystawy, między innymi w piwnicach oraz na poziomie hurdycji, czyli drewnianego ganku obronnego umieszczonego na murach. Powstanie też nowoczesna strefa recepcyjna, a cały obiekt zostanie lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i innych odwiedzających wymagających dodatkowych udogodnień.

Zamek związany z Mikołajem Kopernikiem

Olsztyński zamek należy do najważniejszych zabytków Warmii. Powstał w połowie XIV wieku jako siedziba administracyjna kapituły warmińskiej. Szczególne miejsce zajmuje w jego historii pobyt Mikołaja Kopernika, który w latach 1516-1521 pełnił tutaj funkcję administratora dóbr kapitulnych. To właśnie na zamkowych krużgankach astronom wykonał słynną tablicę do obserwacji ruchu Słońca, zachowaną do dziś.

Na zamkowych krużgankach Mikołaj Kopernik wykonał tablicę do obserwacji ruchu Słońca. Zachowana do dziś. Fot. Gerard/REPORTER East News

Obiekt jest obecnie Pomnikiem Historii i jedną z największych atrakcji turystycznych Olsztyna. W jego wnętrzach działa Muzeum Warmii i Mazur prezentujące dzieje regionu, zabytki sztuki oraz pamiątki związane z Kopernikiem.

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Trzy lata bez zwiedzania

Wiek budowli i ograniczony zakres wcześniejszych remontów sprawiły, że wiele elementów wymaga dziś pilnej interwencji konserwatorskiej. Według planów przekazanie obiektu wykonawcom nastąpi w listopadzie, a następnie rozpocznie się blisko 39 miesięcy prac.

Dla turystów oznacza to kilkuletnią przerwę w zwiedzaniu jednego z najcenniejszych zabytków północno-wschodniej Polski. Po zakończeniu inwestycji zamek jednak zyska nowe wystawy, lepszą dostępność i infrastrukturę odpowiadającą współczesnym standardom muzealnym.

Źródła: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Wrota Warmii i Mazur, Wikipedia (hasło: Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie)

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