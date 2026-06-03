Słynny zamek zamknie się na trzy lata. Rusza remont za 80 mln zł
Niemal 80 mln zł pochłonie największy od lat remont Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Historyczna siedziba Muzeum Warmii i Mazur na blisko trzy lata zniknie z turystycznej mapy miasta. W zamian odwiedzających mają przywitać nowe wystawy, odnowione mury i przestrzenie związane z Mikołajem Kopernikiem.
Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie czeka największa od lat modernizacja. Historyczna siedziba Muzeum Warmii i Mazur przejdzie gruntowny remont, który ma rozpocząć się pod koniec 2026 roku i potrwać do 2029 roku. W tym czasie obiekt będzie zamknięty dla zwiedzających. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 76 mln zł.
Prace obejmą praktycznie cały kompleks zamkowy
Zaplanowano roboty budowlane i konserwatorskie we wszystkich częściach obiektu, remont dachów skrzydła barokowego i wieży, odnowienie posadzek, podłóg, schodów oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji doczekają się także instalacje techniczne, elewacje i mury obronne. Przebudowany zostanie dziedziniec, a przestrzeń między murami ma zamienić się w ogród kopernikowski.
Jak podkreśla Muzeum Warmii i Mazur, w odnowionym zamku pojawią się również nowe wystawy, między innymi w piwnicach oraz na poziomie hurdycji, czyli drewnianego ganku obronnego umieszczonego na murach. Powstanie też nowoczesna strefa recepcyjna, a cały obiekt zostanie lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i innych odwiedzających wymagających dodatkowych udogodnień.
Zamek związany z Mikołajem Kopernikiem
Olsztyński zamek należy do najważniejszych zabytków Warmii. Powstał w połowie XIV wieku jako siedziba administracyjna kapituły warmińskiej. Szczególne miejsce zajmuje w jego historii pobyt Mikołaja Kopernika, który w latach 1516-1521 pełnił tutaj funkcję administratora dóbr kapitulnych. To właśnie na zamkowych krużgankach astronom wykonał słynną tablicę do obserwacji ruchu Słońca, zachowaną do dziś.
Obiekt jest obecnie Pomnikiem Historii i jedną z największych atrakcji turystycznych Olsztyna. W jego wnętrzach działa Muzeum Warmii i Mazur prezentujące dzieje regionu, zabytki sztuki oraz pamiątki związane z Kopernikiem.
Trzy lata bez zwiedzania
Wiek budowli i ograniczony zakres wcześniejszych remontów sprawiły, że wiele elementów wymaga dziś pilnej interwencji konserwatorskiej. Według planów przekazanie obiektu wykonawcom nastąpi w listopadzie, a następnie rozpocznie się blisko 39 miesięcy prac.
Dla turystów oznacza to kilkuletnią przerwę w zwiedzaniu jednego z najcenniejszych zabytków północno-wschodniej Polski. Po zakończeniu inwestycji zamek jednak zyska nowe wystawy, lepszą dostępność i infrastrukturę odpowiadającą współczesnym standardom muzealnym.
Źródła: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Wrota Warmii i Mazur, Wikipedia (hasło: Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie)