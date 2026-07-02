Stary obraz, niezwykłe odkrycie. Malarz wiedział lepiej niż nauka

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Wygląda na to, że XVII-wieczne malarstwo mogło przewidzieć zachowania zwierząt odkryte dopiero w XXI wieku. Naukowcy twierdzą, że analiza obrazu "Powietrze" (albo "Alegoria powietrza") autorstwa Jana Brueghela Starszego ujawniła zaskakujący szczegół dotyczący nietoperzy, który został potwierdzony przez badaczy dopiero 400 lat po jego powstaniu.

"Alegoria Powietrza" - niezwykły obraz autorstwa Jana Brueghela Starszego
"Alegoria Powietrza" - niezwykły obraz autorstwa Jana Brueghela StarszegoJan Brueghel Starszydomena publiczna

Obraz flamandzkiego barokowego mistrza przedstawia bogatą scenę pełną ptaków i nietoperzy, wśród których dostrzec można coś wyjątkowego - chodzi o nietoperza z rodzaju Nyctalus trzymającego w pysku ptaka. Przez wieki uznawano to za artystyczną fantazję lub motyw symboliczny, ale niedawno okazało się to… realistyczną obserwacją natury.

Przełom naukowy potwierdził "niemożliwe" zachowanie

W 2025 roku badacze potwierdzili, że nocek duży (Nyctalus lasiopterus) faktycznie poluje na ptaki w locie. To pierwszy znany przypadek nietoperza, który aktywnie chwyta migrujące ptaki wróblowe podczas lotu nocnego. Odkrycie to było możliwe dzięki nowoczesnym technologiom: miniaturowym nadajnikom biologicznym, analizie dźwięków ultradźwiękowych oraz śledzeniu wysokości i ruchu zwierząt.

Z badań wynika, że nietoperze te atakują ptaki podczas nocnych migracji. Po schwytaniu ofiary odgryzają jej skrzydła i zjadają mięso w trakcie lotu, a cały "posiłek" może trwać nawet 20 minut. Co ciekawe, spośród tysięcy gatunków nietoperzy jedynie trzy znane są z polowania na ptaki, a tylko nocek duży robi to w powietrzu.

Czy Brueghel mógł to wiedzieć?

Największą zagadką pozostaje, skąd artysta XVII wieku mógł znać tak rzadkie zachowanie. Naukowcy sugerują kilka możliwości: przypadkową obserwację, relację świadków lub wiedzę opartą na śladach, na przykład obecności ptasich piór w odchodach nietoperzy. A może to przypadek i obraz faktycznie ma charakter symboliczny? To możliwe, ale obecność konkretnego gatunku nietoperza zdaje się wskazywać bardziej hipotezę, że Brueghel inspirował się rzeczywistą obserwacją.

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"Alegoria Powietrza", przechowywana dziś w Musée des Beaux-Arts w Lyonie, przedstawia nie tylko nietoperze. Na obrazie znajduje się ponad 60 gatunków zwierząt, w tym dziesiątki ptaków europejskich i egzotycznych. W tle widoczne są także postacie mitologiczne, m.in. Urania oraz Apollo i Diana.

Warto odnotować, że odkrycie było możliwe dzięki systematycznej analizie zdigitalizowanych dzieł sztuki. Naukowcy podkreślają, że wraz z rozwojem cyfrowych archiwów muzea mogą stać się bazą danych dla biologii i historii naturalnej. Jak pokazuje bowiem przykład Brueghela, nawet cztery wieki temu sztuka mogła uchwycić zjawiska, które nauka potwierdziła dopiero dziś.


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