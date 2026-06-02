Zespół archeologów przeprowadził badania z wykorzystaniem współczesnych metod datowania, ustalając, że malowidła powstały co najmniej 17 tys. lat temu. Oznacza to, że są najstarszym znanym przykładem sztuki naskalnej nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w północno-zachodniej Europie.

Na ścianie bocznej komory jaskini zachowało się dziesięć poziomych pasów wykonanych czerwonym pigmentem. Po 1928 roku obiekt nie był traktowany jako stanowisko sztuki prehistorycznej, a jego datowanie nie było możliwe ze względu na ograniczenia ówczesnej nauki. Dopiero zastosowanie datowania uranowo-torowego umożliwiło określenie wieku pigmentów.

Najstarsze malowidła w regionie

Analizy laboratoryjne wykazały, że pigment zawiera składniki zgodne z lokalną geologią, a same linie zostały naniesione celowo, najprawdopodobniej palcem. Badacze podkreślają, że układ poziomych pasów jest regularny i równomierny, co wyklucza ich naturalne pochodzenie. Wskazuje to na świadome działanie człowieka, a nie procesy geologiczne.

Malowidła powstały w okresie, gdy Walia wychodziła z jednej z najtrudniejszych faz zlodowacenia. Krajobraz miał charakter bezleśny, a średnie temperatury letnie mogły wynosić około -10°C. Obszar dzisiejszego Kanału Bristolskiego był wówczas rozległym, żyznym płaskowyżem, stanowiącym ważne miejsce żerowania zwierząt takich jak mamuty, bizony, konie, łosie czy renifery. Przyciągało to grupy łowców-zbieraczy, które wykorzystywały liczne jaskinie regionu jako schronienie.

Znaczenie i interpretacje

Co jednak ciekawe, chociaż malowidła zostały odpowiednio sklasyfikowane, ich pochodzenie pozostaje niejasne. Według badaczy układ pasów mógł pełnić funkcję prostego systemu komunikacji, np. znaków informujących o obecności ludzi w danym miejscu przez określony czas. Jednocześnie podkreśla się, że współczesne interpretacje mogą nie oddawać rzeczywistego znaczenia tych znaków dla ludzi żyjących ponad 17 tys. lat temu.

Jaskinia Bacon Hole znajduje się na wapiennych klifach półwyspu Gower i pozostaje pod opieką National Trust. Mimo wyjątkowego znaczenia nie jest formalnie chroniona jako zabytek, chociaż archeolodzy wskazują, że powinna uzyskać taki status. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Quaternary", a ich autorzy podkreślają, że odkrycie znacząco poszerza wiedzę o najwcześniejszej obecności człowieka i jego aktywności symbolicznej na obszarze dzisiejszej Wielkiej Brytanii.

