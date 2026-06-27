Święte jaskinie i usunięte zęby zmarłych. Nieznany rytuał Majów

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Archeolodzy od lat badający pozostałości cywilizacji Majów natrafili na zagadkę, która może rzucić nowe światło na ich wierzenia dotyczące życia po śmierci. Najnowsze analizy wskazują bowiem, że przedstawiciele elit byli chowani po śmierci w... więcej niż jednym miejscu. Część ich szczątków trafiała do odległych jaskiń, które prawdopodobnie pełniły rolę symbolicznych bram do świata zmarłych.

Najbardziej znanym miejscem Majów jest Chichén Itzá w Meksyku
Najbardziej znanym miejscem Majów jest Chichén Itzá w MeksykuZuyuaT, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0Wikimedia Commons

Odkrycia dokonano na terenie dzisiejszego Belize, gdzie badano stanowisko archeologiczne Muklebal Tzul oraz oddaloną o ponad 26 kilometrów jaskinię Bats'ub. Naukowcy przeanalizowali 341 fragmentów szkieletów należących do 107 osób żyjących w okresie klasycznym cywilizacji Majów, między III a IX wiekiem naszej ery.

Zęby odnalezione daleko od miejsca pochówku

Ku ich zaskoczeniu okazało się, że szczątki 24 osób były rozdzielone między dwa miejsca - w jaskini Bats'ub odnaleziono zęby należące do osób pochowanych w elitarnym grobowcu w Muklebal Tzul. Oznacza to, że po śmierci wybrane fragmenty ciał były celowo transportowane przez niezwykle trudny górzysty teren. Naukowcy podkreślają, że w okolicy znajdowało się wiele innych jaskiń położonych znacznie bliżej, więc wybór właśnie tego miejsca musiał mieć szczególne znaczenie religijne.

Kobieta bez głowy i jadeitowy koralik

Jeszcze większą zagadką okazały się odkrycia dokonane wewnątrz jaskini. Archeolodzy znaleźli tam szczątki kobiety, której czaszka została usunięta, a w miejscu głowy pozostawiono naczynie zawierające pojedynczy jadeitowy koralik.

W pobliżu odnaleziono także żuchwy pozbawione zębów, luźne zęby oraz nasiona kakaowca. Analizy DNA wykazały, że kobieta była przodkinią części elit pochowanych w pobliskich grobowcach. To sugeruje, że mogła odgrywać wyjątkową rolę w lokalnej genealogii i religii.

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Jaskinie jako bramy do zaświatów

Dla Majów jaskinie nie były zwykłymi formacjami geologicznymi. Uważano je za miejsca kontaktu z bogami, przodkami oraz siłami odpowiedzialnymi za płodność, zdrowie i deszcz. Władcy często podkreślali swoje pochodzenie od potężnych przodków zamieszkujących podziemny świat, dzięki czemu wzmacniali swoją pozycję polityczną i religijną.

Zdaniem badaczy przenoszenie zębów wybranych członków elit do odległej jaskini mogło być częścią skomplikowanego rytuału pogrzebowego. Umieszczenie szczątków w miejscu uznawanym za wejście do podziemi mogło symbolicznie połączyć zmarłych z nadprzyrodzonym światem.

Tym samym nowe badania potwierdzają, że miejsce pochówku w kulturze Majów nie było przypadkowe. Lokalizacja szczątków mogła odzwierciedlać pozycję społeczną zmarłego oraz jego związki z przodkami. Jeśli interpretacja naukowców jest prawidłowa, elity z Muklebal Tzul nie tylko chciały zachować więź ze swoimi przodkami, mogły również próbować zapewnić sobie szczególne miejsce w świecie duchów, który według wierzeń Majów znajdował się głęboko we wnętrzu świętych gór i jaskiń.

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