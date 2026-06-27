Odkrycia dokonano na terenie dzisiejszego Belize, gdzie badano stanowisko archeologiczne Muklebal Tzul oraz oddaloną o ponad 26 kilometrów jaskinię Bats'ub. Naukowcy przeanalizowali 341 fragmentów szkieletów należących do 107 osób żyjących w okresie klasycznym cywilizacji Majów, między III a IX wiekiem naszej ery.

Zęby odnalezione daleko od miejsca pochówku

Ku ich zaskoczeniu okazało się, że szczątki 24 osób były rozdzielone między dwa miejsca - w jaskini Bats'ub odnaleziono zęby należące do osób pochowanych w elitarnym grobowcu w Muklebal Tzul. Oznacza to, że po śmierci wybrane fragmenty ciał były celowo transportowane przez niezwykle trudny górzysty teren. Naukowcy podkreślają, że w okolicy znajdowało się wiele innych jaskiń położonych znacznie bliżej, więc wybór właśnie tego miejsca musiał mieć szczególne znaczenie religijne.

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Kobieta bez głowy i jadeitowy koralik

Jeszcze większą zagadką okazały się odkrycia dokonane wewnątrz jaskini. Archeolodzy znaleźli tam szczątki kobiety, której czaszka została usunięta, a w miejscu głowy pozostawiono naczynie zawierające pojedynczy jadeitowy koralik.

W pobliżu odnaleziono także żuchwy pozbawione zębów, luźne zęby oraz nasiona kakaowca. Analizy DNA wykazały, że kobieta była przodkinią części elit pochowanych w pobliskich grobowcach. To sugeruje, że mogła odgrywać wyjątkową rolę w lokalnej genealogii i religii.

Jaskinie jako bramy do zaświatów

Dla Majów jaskinie nie były zwykłymi formacjami geologicznymi. Uważano je za miejsca kontaktu z bogami, przodkami oraz siłami odpowiedzialnymi za płodność, zdrowie i deszcz. Władcy często podkreślali swoje pochodzenie od potężnych przodków zamieszkujących podziemny świat, dzięki czemu wzmacniali swoją pozycję polityczną i religijną.

Zdaniem badaczy przenoszenie zębów wybranych członków elit do odległej jaskini mogło być częścią skomplikowanego rytuału pogrzebowego. Umieszczenie szczątków w miejscu uznawanym za wejście do podziemi mogło symbolicznie połączyć zmarłych z nadprzyrodzonym światem.

Tym samym nowe badania potwierdzają, że miejsce pochówku w kulturze Majów nie było przypadkowe. Lokalizacja szczątków mogła odzwierciedlać pozycję społeczną zmarłego oraz jego związki z przodkami. Jeśli interpretacja naukowców jest prawidłowa, elity z Muklebal Tzul nie tylko chciały zachować więź ze swoimi przodkami, mogły również próbować zapewnić sobie szczególne miejsce w świecie duchów, który według wierzeń Majów znajdował się głęboko we wnętrzu świętych gór i jaskiń.