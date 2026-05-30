Święty Graal na aukcji. 700-letni manuskrypt może osiągnąć miliony
Legendy o Królu Arturze, czarodzieju Merlinie i rycerzach Okrągłego Stołu od stuleci fascynują kolejne pokolenia. Teraz świat nauki i kolekcjonerów obiegła wiadomość o niezwykłym odkryciu - po blisko 700 latach w prywatnych rękach na aukcję trafi jeden z najstarszych znanych manuskryptów opowiadających o poszukiwaniach Świętego Graala.
Rękopis znany jako Clermont-Tonnerre Grail powstał najprawdopodobniej między 1290 a 1310 rokiem. Eksperci domu aukcyjnego Christie's szacują jego wartość na nawet 2,7 mln dolarów. To czyni go jednym z najcenniejszych średniowiecznych manuskryptów, jakie pojawiły się na rynku w ostatnich latach.
Średniowieczny skarb warty miliony
Dokument został spisany w języku starofrancuskim na pergaminie i należy do słynnego cyklu Lancelot-Graal, który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu współczesnej legendy arturiańskiej. To właśnie z tych opowieści wywodzą się liczne motywy obecne dziś w literaturze, filmach i grach komputerowych.
Merlin, Graal i rycerze Okrągłego Stołu
Wyjątkowość manuskryptu nie ogranicza się jedynie do jego wieku. Księga zawiera aż 126 bogato zdobionych ilustracji wykonanych z użyciem złota płatkowego. Przedstawiają one między innymi przemiany Merlina, przygody młodego Króla Artura oraz wyprawy rycerzy poszukujących legendarnego Świętego Graala.
Badacze podkreślają, że jest to jeden z najwcześniejszych zachowanych zapisów tych historii. Zwracają też uwagę, że obecnie istnieją zaledwie trzy podobne manuskrypty pozostające w rękach prywatnych, ale Clermont-Tonnerre Grail jest najstarszym z nich. Co więcej, nigdy wcześniej nie był publicznie wystawiany ani szczegółowo analizowany przez naukowców.
Tajemnicza podróż przez siedem stuleci
Historia samego rękopisu jest niemal równie fascynująca jak jego treść. Według zachowanej dokumentacji przez wieki należał on do wielu niezwykłych właścicieli. Wśród nich znajdowali się średniowieczny rycerz, uczestnik turniejów rycerskich, pasjonat średniowiecza, a także francuski przemysłowiec Jean Lebaudy, odznaczony za bohaterstwo podczas obu wojen światowych.
Aukcja odbędzie się 8 lipca w londyńskim oddziale Christie's. Choć nie wiadomo, kto jest obecnym właścicielem rękopisu, specjaliści spodziewają się ogromnego zainteresowania zarówno ze strony muzeów, jak i prywatnych kolekcjonerów. Dla historyków i mediewistów to nie tylko niezwykle cenny zabytek, ale również potencjalne źródło nowych informacji o kulturze, religii i literaturze średniowiecznej Europy.