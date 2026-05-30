Rękopis znany jako Clermont-Tonnerre Grail powstał najprawdopodobniej między 1290 a 1310 rokiem. Eksperci domu aukcyjnego Christie's szacują jego wartość na nawet 2,7 mln dolarów. To czyni go jednym z najcenniejszych średniowiecznych manuskryptów, jakie pojawiły się na rynku w ostatnich latach.

Średniowieczny skarb warty miliony

Dokument został spisany w języku starofrancuskim na pergaminie i należy do słynnego cyklu Lancelot-Graal, który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu współczesnej legendy arturiańskiej. To właśnie z tych opowieści wywodzą się liczne motywy obecne dziś w literaturze, filmach i grach komputerowych.

Merlin, Graal i rycerze Okrągłego Stołu

Wyjątkowość manuskryptu nie ogranicza się jedynie do jego wieku. Księga zawiera aż 126 bogato zdobionych ilustracji wykonanych z użyciem złota płatkowego. Przedstawiają one między innymi przemiany Merlina, przygody młodego Króla Artura oraz wyprawy rycerzy poszukujących legendarnego Świętego Graala.

Badacze podkreślają, że jest to jeden z najwcześniejszych zachowanych zapisów tych historii. Zwracają też uwagę, że obecnie istnieją zaledwie trzy podobne manuskrypty pozostające w rękach prywatnych, ale Clermont-Tonnerre Grail jest najstarszym z nich. Co więcej, nigdy wcześniej nie był publicznie wystawiany ani szczegółowo analizowany przez naukowców.

Tajemnicza podróż przez siedem stuleci

Historia samego rękopisu jest niemal równie fascynująca jak jego treść. Według zachowanej dokumentacji przez wieki należał on do wielu niezwykłych właścicieli. Wśród nich znajdowali się średniowieczny rycerz, uczestnik turniejów rycerskich, pasjonat średniowiecza, a także francuski przemysłowiec Jean Lebaudy, odznaczony za bohaterstwo podczas obu wojen światowych.

Aukcja odbędzie się 8 lipca w londyńskim oddziale Christie's. Choć nie wiadomo, kto jest obecnym właścicielem rękopisu, specjaliści spodziewają się ogromnego zainteresowania zarówno ze strony muzeów, jak i prywatnych kolekcjonerów. Dla historyków i mediewistów to nie tylko niezwykle cenny zabytek, ale również potencjalne źródło nowych informacji o kulturze, religii i literaturze średniowiecznej Europy.

