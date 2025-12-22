W skrócie Święty Mikołaj według powszechnej opinii mieszka w Laponii, jednak dla rdzennych mieszkańców ten termin jest obraźliwy.

Prawidłowa nazwa tej krainy to Sapmi, którą zamieszkują Sami – lud zamieszkujący północ Europy od tysięcy lat.

Nazwa 'Laponia' i związane z nią określenia mają pejoratywny wydźwięk, powstały podczas ekspansji Skandynawów na północ.

Sapmi to region bez ścisłych granic narodowych, a uznanie Samów jako odrębnej kultury nastąpiło w Norwegii pod koniec XX wieku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W grudniu miliony listów wędrują do Świętego Mikołaja "z Laponii". Adres brzmi znajomo, ciepło, wręcz bajkowo. Problem w tym, że dla rdzennych mieszkańców północnej Europy ta nazwa jest wręcz pogardliwa. Kraina, którą Mikołaj rozsławił na całym świecie, nazywa się Sapmi.

Sapmi zamiast Laponii

Sapmi to obszar kulturowy rdzennych mieszkańców północnych krańców Europy - Samów, zwanych też Saamami. Są obecni na tych terenach od tysięcy lat, jeszcze sprzed ukształtowania się dzisiejszych państw. W średniowiecznych sagach norweskich i islandzkich występowali jako "Finowie", a ziemie ich wędrówek nazwano Finnmarkiem. Gdy ekspansję na północ rozpoczęła Szwecja, Samów określono mianem Lapończyków, a ich ziemię Laponią. Nazwa, utrwalona administracyjnie i popkulturowo, przetrwała do dziś.

Problem tkwi w etymologii. "En lapp" po szwedzku i norwesku oznacza "łachman", "szmatę", "świstek". Z czasem słowo zaczęło funkcjonować jako obraźliwe określenie ludzi i ziemi, którym je narzucono. Samowie nigdy go nie zaakceptowali. Dla nich ich ojczyzna od zawsze była Sapmi.

Sapmi to kraina bez granic

- Pojęcie "Sapmi" jest w Norwegii stosunkowo nowe. Weszło do obiegu publicznego dopiero w latach 70. i 80. XX wieku wraz z odrodzeniem samskiej tożsamości. Nie oznacza ono prowincji ani jednostki administracyjnej, lecz obszar kulturowy definiowany przez język, historię i tradycyjny styl życia, a nie przez mapy. To przestrzeń związana z ludźmi, a nie z granicami państw - wyjaśnia prof. Ketil Zachariassen z Uniwersytetu w Tromsø.

Historyczny zasięg Sapmi był znacznie większy, niż dziś się wydaje. Obejmował tereny sięgające daleko na południe Norwegii. - Kiedyś mieszkaliśmy aż po Hamar, a to z pewnością nie jest północna Norwegia - przypomina artystka Kajsa Basto, śpiewająca w języku samskim.

Przełomowym momentem był rok 1917 i pierwsze ogólnokrajowe zgromadzenie Samów w Trondheim. - Samowie powiedzieli wtedy jasno: chcemy być nazywani "Sami", a nie "Finn" czy "Lapp" - podkreśla prof. Zachariassen. W Norwegii zmiana języka i podejścia postępowała konsekwentnie. Państwo uznało Samów za jeden z ludów współtworzących kraj, podpisało konwencję i publicznie rozliczyło się z polityki wynaradawiania.

Inaczej wygląda sytuacja w Szwecji i Finlandii, gdzie nazwa Lappland wciąż funkcjonuje urzędowo, oraz w Rosji. - W dzisiejszej Rosji nie ma miejsca ani na Samów, ani na samskie instytucje, ani na Sapmi - podsumowuje norweski badacz.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press