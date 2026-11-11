Tunnug 1 znajduje się w południowej Syberii, w dolinie nazywanej niekiedy Syberyjską Doliną Królów. To monumentalny kompleks grobowy związany z dawną kulturą scytyjską, którego początki sięgają VIII wieku p.n.e. Archeolodzy od kilku lat badają jego kolejne komory i pochówki. Najnowsze odkrycia rzucają światło nie tylko na zwyczaje pogrzebowe dawnych koczowników, ale również na ich kontakt z roślinami o szczególnych właściwościach.

Używali THC już blisko 3 tys. lat temu

Naukowcy zbadali próbki zaplecionych włosów odnalezionych przy szczątkach zmarłych. Wykorzystali do tego spektrometrię mas, która pozwala wykrywać nawet niewielkie ilości określonych związków chemicznych. We wszystkich analizowanych próbkach wykryto kannabinol, tj. substancję powstającą między innymi podczas rozkładu THC, związku odpowiedzialnego za psychoaktywne działanie rośliny. Średnie stężenie wynosiło 560 części na miliard.

To jednak nie jedyny trop. W obrębie grobowca archeolodzy zebrali 243 całe nasiona, a kolejne 722 kompletne i 516 fragmentarycznych odzyskali z próbek ziemi. Co istotne, niemal wszystkie prehistoryczne pozostałości roślinne znalezione na stanowisku należały do jednego gatunku. Sześć nasion poddano datowaniu radiowęglowemu. Wyniki wskazały na pierwszą dekadę VIII wieku p.n.e., a więc czas powstania kompleksu grobowego.

Odurzali ludzi składanych w ofierze?

Badacze przypuszczają, że roślina mogła odgrywać istotną rolę w obrzędach pogrzebowych. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ją wykorzystywano (palona, spożywana czy przygotowywano z niej inne środki), bo zamo wykrycie chemicznych pozostałości nie pozwala rozstrzygnąć tej kwestii.

O rytualnym charakterze pochówku świadczą również inne znaleziska. W pobliżu dwóch centralnych pochówków odkryto co najmniej pięć skupisk końskich kości, zwierzęta najprawdopodobniej złożono w ofierze. Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie "Science" wskazują, że możliwe były też ofiary z ludzi. W tym kontekście THC mogło być szczególnie przydatne i służyć do uspokajania osób przeznaczonych do udziału w rytuałach.

W tym książęcym grobowcu pochówkom towarzyszyły liczne ofiary z koni, a najprawdopodobniej również ofiary z ludzi

Jak przekonują badacze, wyniki badań dostarczają jednych z najmocniejszych bezpośrednich dowodów na tak wczesne stosowanie roślin o właściwościach psychoaktywnych. Pokazują też, że rytuały pogrzebowe Scytów mogły być znacznie bardziej złożone, niż wynikałoby to z samych znalezisk broni, ozdób czy jeździeckiego wyposażenia.