Tajemnica starożytnych wyszła na jaw. Ich porty mogły być znacznie większe

Na tropie starożytnych portów

Podejście w badaniach uwzględnia całą przestrzeń wodną wykorzystywaną przez statki, a nie koncentruje się wyłącznie na konstrukcjach. Naukowcy argumentują, że port powinien obejmować główny basen, pobliskie zatoki i inne miejsca, w których statki mogłyby kotwiczyć lub być zabezpieczone. Statki korzystały również z otwartych linii brzegowych i plaż. Obszary te są często pomijane w szacunkach opartych na wielkości basenu lub zachowanych murach portowych. Port z kamiennym basenem mógł zatem dysponować znacznie większą przestrzenią użytkową, niż sugerują zachowane konstrukcje. Zespół twierdzi, że strefy kotwiczenia poza basenem odegrały kluczową rolę w przepustowości portu w badanych przez nich miejscach. Rozmiar statku to kolejny kluczowy element tej metody. Głębokość portu należy porównać z zanurzeniem statków z niego korzystających. Zmiany wybrzeża, nagromadzenie osadów i pogłębianie - wszystkie te czynniki wpłynęły na głębokość dawnych przestrzeni wodnych. Próbki rdzeniowe pomagają zidentyfikować dawne dno portu pod późniejszym osadem, choć pobieranie próbek jest trudniejsze w odsłoniętych lub zatopionych obszarach z ruchomym piaskiem.

Projekt SHIPs przetestował swoje podejście w kilku miejscach o bardzo zróżnicowanych warunkach. W Cezarei znaczna część starożytnego portu znajduje się pod wodą. Naukowcy znaleźli dowody na istnienie systemu portowego sięgającego daleko poza Kotlinę Heroda, co zwiększyło jego szacowaną pojemność. W Terracinie we Włoszech osady z czasem zmieniły kształt i położenie stref kotwiczenia. To sprawia, że statyczna rekonstrukcja starożytnego portu jest mniej wiarygodna. W Port-Vendres we Francji wraki statków wskazują na gęstą strefę kotwiczenia poza formalnym portem. Dowody pokazują, jak wiele aktywności mogło mieć miejsce poza strukturami zazwyczaj używanymi do określenia portu.

Początek dalszych badań

Naukowcy badali również sposób cumowania statków. Dowody archeologiczne obejmują liny, pierścienie cumownicze i pachoły. Historyczne rysunki greckich żaglowców z końca XIX wieku dostarczają dalszych wskazówek na temat działania podobnych systemów cumowniczych. Te szczegóły pomagają oszacować, jak blisko siebie mogły być rozmieszczone statki i ile jednostek mogło pomieścić dane kotwicowisko.

Nowoczesne narzędzia pomiarowe stanowią kolejną warstwę dowodów. LiDAR pomaga w mapowaniu dużych obszarów, a georadar, badania elektromagnetyczne i tomografia elektrooporowa pomagają badać zakopane obiekty. Badania podwodne w Port-Vendres wykorzystywały sonar boczny, profilometr poddenny i magnetometr do lokalizacji wraków statków i związanych z nimi pozostałości.

Autorzy badania twierdzą, że takie podejście zmienia sposób oceny wielkości portu. Kamienne molo wyznacza tylko część przestrzeni roboczej portu. Zatoki, kotwicowiska i inne akweny również stanowiły część systemu. Ich uwzględnienie pozwala na pełniejszy pomiar liczby statków, jakie mogły pomieścić starożytne porty Morza Śródziemnego.