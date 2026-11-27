Jeszcze niedawno Krzysztof Sulikowski informował w GeekWeek.pl o pewnej zagadce, która męczyła matematyków przez lata, a została rozwiązana przez sztuczną inteligencję, otwiera się w nowym oknie. Następnie pomogła rozwiązać hipotezę Riemanna. Teraz historia może być następną kategorią, z jaką AI sobie poradzi.

Sztuczna inteligencja zidentyfikowała autora szkicownika sprzed 200 lat

Mark Humphries jest profesorem historii na Uniwersytecie Wilfrid Laurier w Waterloo w Ontario. Od czasów pandemii zajmuje się badaniem handlu futrami, a od dawna interesuje go pewien szczególny szkicownik podróżniczy, znajdujący się obecnie w bibliotece Uniwersytetu Yale. Chciał zbadać pochodzenie tego anonimowego zeszytu z 1808 roku. Problemem było to, że szkicownik nie zawierał wiele informacji o swoim właścicielu. Historyk skorzystał więc z narzędzi OpenAI, które w ciągu zaledwie 22 minut podały mu odpowiedź.

Humphries otrzymał wczesny dostęp do testowania modelu GPT-6.2 Astra. Skierował do tego modelu cyfrowe renderowanie szkicownika i poprosił o znalezienie źródeł. Sztuczna inteligencja wykorzystała swoje możliwości i zawęziła listę osób, które mogły znajdować się w szkicowniku. W końcu zidentyfikowała jedną osobę: Louisa-Guya-Charlesa-Guillaume'a de Rohan-Chabota, wicehrabiego de Chabota.

Według historyka człowiek mógłby przeprowadzić podobne dochodzenie, jednak zajęłoby to o wiele więcej czasu. ChatGPT wymienił setki osób - każda z nich wymagała osobnego sprawdzenia.

ChatGPT podał dowody na swoją rację

Model AI podał historykowi dowód, który miał przesądzić sprawę. Głęboko w rozprawie doktorskiej Humphriesa ChatGPT znalazł wzmiankę o pamiętniku Chabota. Mężczyzna zamówił go w formie kopii i przejrzał zapiski. Okazało się, że pismo w dzienniku i szkicowniku wygląda identycznie - nawet dla niego, chociaż twierdzi, że nie jest żadnym ekspertem od pisma ręcznego.

Następnie przeanalizował wpisy i wyszło na jaw, że daty w obu zeszytach pokrywały się ze sobą. Chabot był "we właściwych miejscach o właściwych porach", jak to określił historyk.

Końcowym dowodem był wpis w dzienniku, mówiący, że Chabot naszkicował Fort St. Joseph i dokładnie opisał widok, który się przed nim rozciągał. W drugim zeszycie znajduje się dokładnie taki szkic.



