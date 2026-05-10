W skrócie Starożytne miasto Napata w dzisiejszym Sudanie było przez wieki ważnym centrum politycznym, religijnym i gospodarczym Kusz.

Naukowcy zbadali procesy wpływające na niemal niezmącony, długotrwały rozwój Napaty, wskazując na konkretne czynniki.

Badania mają również znaczenie dla współczesnego rozumienia zmian zachodzących nad Nilem.

Starożytna Napata nad Nilem. Nowe odkrycie

Starożytne miasto Napata w dzisiejszym Sudanie w Afryce, było niegdyś jednym z najważniejszych ośrodków starożytnej krainy Kusz.

To miejsce wyróżnia się spośród innych starożytnych miast nad Nilem - przetrwało wyjątkowo długo. Napata rozwijała się nieprzerwanie przez setki lat jako centrum polityczne, religijne i gospodarcze.

Badacze chcieli zrozumieć, czemu tak się stało. Teraz przeprowadzono pierwsze szczegółowe analizy, które ujawniają, co wpłynęło na tak długi i niemal niezmącony okres rozwoju stolicy Królestwa Kuszyckiego.

Napata przetrwała wieki. Co miało wpływ na jej rozwój?

Badacze zauważają, że choć wiele starożytnych miast Afryki było niszczonych przez powodzie lub zmiany biegu Nilu, Napata rozwijała się nieprzerwanie przez kilka stuleci. Celem nowych badań było ustalenie, jakie procesy środowiskowe to umożliwiły.

- Miejsce piramid, świątyń i pałaców, obecnie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, było głównym ośrodkiem miejskim nubijskiego imperium Kusz przez ponad tysiąc lat (1070 p.n.e.-350 n.e.). Pomimo szeroko zakrojonych badań archeologicznych, otaczająca je dolina Nilu pozostaje słabo poznana, co sprawia, że interakcje człowieka ze środowiskiem pozostają w dużej mierze spekulatywne - wyjaśniają badacze z Uniwersytetu Michigan i Uniwersytet w Wageningen.

Nowe podejście wykorzystało archeologię i geomorfologię, prowadząc pierwsze tak szczegółowe badania tego typu w Sudanie - łączące zmiany środowiskowe z historią Królestwa Kuszyckiego.

Naukowcy pobrali próbki, analizując warstwy mułu, gliny i piasku, by odtworzyć 12,5 tys. lat historii Nilu, jednej z najdłuższych rzek świata.

Widok na rzekę Nil z orbity. Nil oraz Amazonka to najdłuższe rzeki świata, przy czym ich kolejność jest przedmiotem sporów pomiarowych. materiały prasowe

Jedna z najdłuższych rzek świata kształtuje dzieje okolicy

Badania wykazały, że około 4 tys. lat temu Nil w tym miejscu ustabilizował się i odkładały się grube i żyzne warstwy osadu. Stopniowo powstała bezpieczna, rzadko zalewana równina sprzyjająca rolnictwu, idealna do założenia miasta.

Zdaniem badaczy to właśnie ta stabilność umożliwiła długotrwałe funkcjonowanie Napaty, znajdującej się w środkowym biegu Nilu, nieco poniżej IV katarakty.

Eksperci wskazują, że katarakta stanowiła też istotny czynnik, spowalniając nurt rzeki. Dzięki temu osady mogły się odkładać, zamiast być wymywane, co zmniejszało ryzyko niszczycielskich powodzi i chroniło miasto.

Ten wspaniały Nil. Badania zwracają uwagę na ważną kwestię

Badacze z Uniwersytetu Michigan zwracają w komunikacie uwagę na jeszcze jedną kwestię - zrozumienie dawnej stabilności Nilu ma znaczenie także dziś, gdy rzeka jest zagrożona przez zmiany klimatu, zapory i ingerencję człowieka.

Przeszłość starożytnego miasta Napata pokazuje, jak kluczowa jest równowaga między rzeką a ludzkimi osiedlami.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences".

