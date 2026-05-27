Tajemnicza budowla wyrosła spod ziemi. Archeolodzy przecierali oczy

W skrócie Archeolodzy znaleźli budowlę z epoki żelaza nad rzeką Men w Aschaffenburgu, która była wyjątkowo dobrze zachowana.

Dzięki analizie słojów drzewnych ustalono, że konstrukcja pochodzi z IV wieku p.n.e. i jest rzadkim przykładem architektury kamiennej z tego okresu.

Dokładna funkcja budowli pozostaje nieznana, a naukowcy planują dalsze prace, by wyjaśnić przeznaczenie tego kompleksu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ślady starożytnej budowli w Niemczech

Znalezisko ujawniło się podczas prac budowlanych związanych z budową zbiornika przelewowego na północ od mostu Willigis. O odkryciu poinformował Bawarski Urząd ds. Ochrony Zabytków, po tym, jak robotnicy natrafili na drewniane pozostałości archeologiczne na głębokości około ośmiu metrów pod powierzchnią ziemi.

Co ciekawe początkowo znalezisko nie zostało zidentyfikowane jako znaczące odkrycie archeologiczne. Drewno wyglądało na bardzo dobrze zachowane, więc założono, że pochodzi jeszcze z niedawnego okresu. Niemniej archeolodzy byli w błędzie.

Po zidentyfikowaniu pozostałości wydobyto fragmenty konstrukcji. Próbki z kilku dębowych belek zostały zbadane w laboratorium. Dzięki analizie słojów drzewnych i porównaniu ich z regionalnymi chronologiami dębowymi naukowcy ustalili, że drewno pochodziło z drzew ściętych i wbudowanych w konstrukcję w IV wieku p.n.e.

Dla archeologów wynik ten całkowicie zmienił znaczenie znaleziska. To, co początkowo wyglądało na znacznie młodszą konstrukcję nadrzeczną, obecnie uznaje się za część rzadkiego kompleksu architektonicznego z epoki żelaza.

Model 3D przedstawiający pełny zarys budowli z epoki żelaza odkrytej w Aschaffenburgu materiał zewnętrzny

Tajemnica do rozwikłania

Według Bawarskiego Urzędu ds. Ochrony Zabytków wśród pozostałości znajduje się duża liczba masywnych dębowych belek ułożonych w konstrukcję, która wydaje się bardzo zaawansowana technicznie. Od strony rzeki Men instalacja kończyła się murem z suchego kamienia.

Ten szczegół ma znaczenie. Architektura kamienna z epoki żelaza jest w tym regionie rzadko dokumentowana. Niemieccy archeolodzy opisują to odkrycie jako wyjątkowe. Według nich konstrukcja ta mogła nie być zwykłym obiektem użytkowym. Naukowcy uważają, że mogła ona należeć do dużego i prawdopodobnie reprezentacyjnego budynku. Jego dokładna funkcja pozostaje jednak nieznana.

Archeolodzy podejrzewają, że nowe odkrycie w pobliżu rzeki może być powiązane z innymi reliktami, które znajdowano w obrębie współczesnej starówki miasta Aschaffenburg i stanowią pozostałości z wczesnego okresu la Tène. Naukowcy mają teraz nadzieję, że dalsze wykopaliska, dokumentacja i analizy pozwolą wyjaśnić przeznaczenie tej enigmatycznej budowli.

Król drapieżników miał zaskakująco krótkie łapki. Odkryli sekret tyranozaura? © 2026 Associated Press