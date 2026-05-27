Tajemnicza budowla wyrosła spod ziemi w Niemczech. Badacze przecierali oczy
Tuż nad brzegiem rzeki Men w Aschaffenburgu archeolodzy odkryli budowlę z epoki żelaza, która zaskoczyła ich stanem zachowania. Początkowo podejrzewali, że pochodziła z okresu nowożytności, jednak teraz okazuje się, iż może być pozostałością starożytnej osady.
Ślady starożytnej budowli w Niemczech
Znalezisko ujawniło się podczas prac budowlanych związanych z budową zbiornika przelewowego na północ od mostu Willigis. O odkryciu poinformował Bawarski Urząd ds. Ochrony Zabytków, po tym, jak robotnicy natrafili na drewniane pozostałości archeologiczne na głębokości około ośmiu metrów pod powierzchnią ziemi.
Co ciekawe początkowo znalezisko nie zostało zidentyfikowane jako znaczące odkrycie archeologiczne. Drewno wyglądało na bardzo dobrze zachowane, więc założono, że pochodzi jeszcze z niedawnego okresu. Niemniej archeolodzy byli w błędzie.
Po zidentyfikowaniu pozostałości wydobyto fragmenty konstrukcji. Próbki z kilku dębowych belek zostały zbadane w laboratorium. Dzięki analizie słojów drzewnych i porównaniu ich z regionalnymi chronologiami dębowymi naukowcy ustalili, że drewno pochodziło z drzew ściętych i wbudowanych w konstrukcję w IV wieku p.n.e.
Dla archeologów wynik ten całkowicie zmienił znaczenie znaleziska. To, co początkowo wyglądało na znacznie młodszą konstrukcję nadrzeczną, obecnie uznaje się za część rzadkiego kompleksu architektonicznego z epoki żelaza.
Tajemnica do rozwikłania
Według Bawarskiego Urzędu ds. Ochrony Zabytków wśród pozostałości znajduje się duża liczba masywnych dębowych belek ułożonych w konstrukcję, która wydaje się bardzo zaawansowana technicznie. Od strony rzeki Men instalacja kończyła się murem z suchego kamienia.
Ten szczegół ma znaczenie. Architektura kamienna z epoki żelaza jest w tym regionie rzadko dokumentowana. Niemieccy archeolodzy opisują to odkrycie jako wyjątkowe. Według nich konstrukcja ta mogła nie być zwykłym obiektem użytkowym. Naukowcy uważają, że mogła ona należeć do dużego i prawdopodobnie reprezentacyjnego budynku. Jego dokładna funkcja pozostaje jednak nieznana.
Archeolodzy podejrzewają, że nowe odkrycie w pobliżu rzeki może być powiązane z innymi reliktami, które znajdowano w obrębie współczesnej starówki miasta Aschaffenburg i stanowią pozostałości z wczesnego okresu la Tène. Naukowcy mają teraz nadzieję, że dalsze wykopaliska, dokumentacja i analizy pozwolą wyjaśnić przeznaczenie tej enigmatycznej budowli.