Tajemnicza inskrypcja odkryta w Bułgarii. Badacze mówią o kulcie

Kamienny puchar z ruin starożytnego miasta. Wielkie odkrycie w Bułgarii

Znaleziska dokonano podczas trwających wykopalisk prowadzonych przez prof. Ludmiła Wagalinskiego z Narodowego Instytutu Archeologicznego z Muzeum Bułgarskiej Akademii Nauk. Inskrypcja została wyryta na dużym kamiennym pucharze, który zachował się tylko częściowo, ale jest wystarczająco wyraźny, aby zidentyfikować dedykację dla postaci Heraklesa Kynagidasa.

Archeolodzy uważają, że kamienny puchar był prawdopodobnie używany podczas ceremonii związanych ze świątynią Heraklesa. Odkrycie jest obecnie drugim zabytkiem epigraficznym z obecnego sezonu wykopaliskowego bezpośrednio powiązanym z Heraklesem Kynagidasem, co czyni je ważnym uzupełnieniem badań nad praktykami religijnymi w mieście.

Dla badań w ruinach Heraclea Sintica nowa inskrypcja ma wielkie znaczenie, ponieważ łączy tekst i obraz w jednym kontekście archeologicznym. Ołtarz, naczynie i powtarzające się imię Heraklesa Kynagidasa wskazują na kult, który mógł zajmować widoczne miejsce w życiu publicznym lub sakralnym miasta.

Fragment odkrytego pucharu. Archaeologia Bulgarica materiał zewnętrzny

Relikt dawnej mitologii

Herakles Kynagidas nawiązuje do Heraklesa w jego myśliwskim aspekcie, formie bohatera ściśle związanej z dziką przyrodą, siłą i rytualną ochroną. Odkryte naczynie nie było zwykłym przedmiotem, lecz częścią starannie zaprojektowanej scenerii kultowej.

Heraclea Sintica leży w pobliżu wioski Rupite, niedaleko Petricza, w regionie położonym między starożytną Macedonią a Tracją. Miasto rozwinęło się jako ważny ośrodek miejski w starożytności, a później przetrwało pod panowaniem rzymskim. Jego nazwa upamiętnia Sintów, grupę tracką związaną z szerszym regionem Sintica.

Miejsce to stało się jednym z najpilniej obserwowanych projektów archeologicznych w Bułgarii. Wcześniejsze odkrycia, w tym inskrypcje, posągi, budynki publiczne i ślady planowania urbanistycznego, pomogły zrekonstruować życie miasta ukształtowanego przez tradycje macedońskie, trackie, greckie i rzymskie. Na razie kamienny puchar po raz kolejny wskazuje, że Heraclea Sintica była nie tylko ośrodkiem miejskim i politycznym, ale także miejscem, w którym dawne kulty bohaterskie pozostały głęboko zakorzenione w życiu religijnym.

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