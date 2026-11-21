Odkrycie pod wodami Titicaca. Tajemnice świętego jeziora

Pod wodami jeziora Titicaca w Boliwii, w rejonie Wyspy Słońca, odkryto struktury, które przypominają dawne schody lub fragmenty murów. Zarówno wyspa, jak i jezioro to święte miejsca dawnych kultur andyjskich.

Ze względu na długą historię osadnictwa na wyspach i czczenia jeziora przez rdzenne ludy, jezioro od wieków otaczają podania o zatopionych sanktuariach i skarbach.

Nowe odkrycie dokonane przez członków Klubu Nurków Sportowych Boliwijskiej Marynarki Wojennej rozbudza więc wyobraźnię i może otworzyć drogę do nowych badań archeologicznych na tym wyjątkowym obszarze.

Rekordowe jezioro i długa historia osadnictwa. Czy to mury dawnej budowli?

Titicaca położone na wysokości 3812 m n.p.m. między pasmami Andów to największe jezioro wysokogórskie na Ziemi, najwyżej położone jezioro żeglowne na świecie i rekordowe pod względem powierzchni i objętości jezioro w Ameryce Południowej. Znajduje się na nim kilka naturalnych wysp, w tym Wyspa Słońca, związana z narodzinami inkaskiego boga Wirakocza i samego Słońca - Inti oraz mitem o stworzeniu świata.

To właśnie w pobliżu tej wyspy nurkowie dokonali teraz nowego odkrycia. Podwodne formacje skalne, które przypominają schody lub fragment murów, mogą stanowić pozostałość dawnej budowli.

- Jak wynika z wizualnych raportów nurków, zanurzone obiekty mają nacięcia i układy, które wyraźnie przypominają dawne schody lub kamienny mur. Ze względu na symetryczną morfologię, odkrycie to pozwala wysnuć hipotezę, że jest to konstrukcja pochodzenia ludzkiego, prawdopodobnie związana z cywilizacjami prekolumbijskimi - informuje CDN.

Kto mógł wznieść potencjalną budowlę? Region jeziora Titicaca to kolebka przedinkaskiej cywilizacji Tiwanaku (rozwijającej się ok. VI-XI w. n.e.), a następnie istotna część Imperium Inków. Natomiast aktywność człowieka na samej Wyspie Słońca sięga według badaczy co najmniej 3500 r. p.n.e.

Nie udało się jednak jeszcze jednoznacznie potwierdzić, czy odkryte w jeziorze struktury to pozostałości budowli stworzonej przez człowieka, czy też specyficznie ułożone, naturalne formacje skalne. Odkrycie mają zweryfikować archeolodzy.

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Liczne odkrycia w głębinach jeziora Titicaca

Boliwijskie oraz zagraniczne grupy ekspertów notowały już pod taflą jeziora Titicaca liczne ślady dawnych osad ludzkich, przejawów aktywności człowieka oraz, co szczególnie istotne, obrzędów o charakterze ceremonialnym.

Na podwodnych stanowiskach, m.in. w rejonie rafy Khoa, archeolodzy znajdowali rytualne depozyty, ceramikę i ofiary związane z kulturą Tiwanaku oraz późniejszymi Inkami. Łącznie udokumentowano ponad 20 tys. obiektów archeologicznych na podwodnych stanowiskach.

Odkryte teraz podwodne struktury, wyglądające jak stopnie schodów czy mury, generują nowe pytania w odniesieniu do bogatej przeszłości jeziora Titicaca. Znalezisko to stanowi dla badaczy nowy bodziec do zgłębiania tajemnic wód wokół Wyspy Słońca.



