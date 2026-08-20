Tajemniczy artefakt sprzed 4000 lat odkryty na stanowisku archeologicznym

Podczas wykopalisk w prehistorycznej osadzie Lucone na północy Włoch archeolodzy natrafili na unikatową tabliczkę z gliny pochodzącą z epoki brązu, która została pokryta zagadkowymi symbolami. Okaz odnaleziono w idealnym stanie, w warstwie bogatej w węgiel drzewny oznaczonej jako US 1015 i jest to pierwszy tego rodzaju zabytek znaleziony w regionie od 2019 roku. Powiązano go za pomocą słojów drzewnych z okresem około 2034-1967 p.n.e. To oznacza, że osada ma około 4000 lat. Dowody archeologiczne sugerują, że społeczność doświadczyła poważnego pożaru, a następnie odbudowała części wioski.

Lucone jest wpisany na liście prehistorycznych osad na palach wokół Alp. Są to sieci starożytnych osad na mokradłach rozsianych po kilku krajach europejskich. UNESCO wymienia Lucone jako jedno z włoskich stanowisk w tej grupie. Podmokłe otoczenie pozwoliło zachować drewniane szczątki i inne delikatne materiały, które normalnie uległyby rozkładowi.

Znaleziony przedmiot należy do grupy tzw. tavolette enigmatiche, czyli tajemniczych tabliczek. Zazwyczaj są wykonane z gliny, chociaż znane są także kamienne lub zrobione z kości. Na ich powierzchniach znajdują się ryte linie, kropki, okręgi, kwadraty, trójkąty i inne geometryczne odciski.

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Naukowcy bezradni wobec nieznanych symboli

Ponad 300 okazów odnotowano w całej Europie, głównie w północnych Włoszech i niektórych częściach Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo licznych pomysłów na ich zastosowanie, żadna interpretacja nie zyskała powszechnej akceptacji.

Niektórzy badacze uważają, że tabliczki mogły być wykorzystywane do liczenia, prowadzenia dokumentacji lub handlu. Inni łączą je z metalurgią, ponieważ niektóre z nich znaleziono w osadach związanych z produkcją lub wymianą metali. Kolejna teoria sugeruje, że służyły jako prymitywne kalendarze. Niewykluczone, że były związane z rytuałami, jako przedmioty sakralne lub amulety. Powtarzające się symbole mogą reprezentować wspólny kod, ale nikt nie był w stanie go rozszyfrować.



