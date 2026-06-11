Rzymska mozaika zakopana pod ziemią we Francji

Znalezisko miało miejsce w dzielnicy Saint-Crépin podczas prac archeologicznych prowadzonych w ramach zabezpieczenia terenu przed budową sieci ciepłowniczej. Archeolodzy z departamentalnej służby archeologicznej odkryli wyjątkowo dobrze zachowaną galijsko-rzymską mozaikę. Datowana jest na I wiek naszej ery.

Relikt jest ułożony z kwadratowym zdobieniem w jego centrum o bokach około 1,6 metra. Jego projekt skupia się wokół czarno-białego medalionu. Efektem jest starannie zaplanowana kompozycja, często kojarzona z przestrzeniami domowymi służącymi do ekspozycji i podkreślania statusu społecznego.

Centralna część rzymskiej mozaiki z Soissons. Rada Departamentu AISNE materiał zewnętrzny

Szczególną uwagę przyciąga jeden szczegół. W jednym z rogów panelu archeolodzy zidentyfikowali delfina z czerwonymi płetwami, przedstawionego z niezwykłą starannością. Delfiny pojawiały się powszechnie w rzymskiej kulturze wizualnej, często kojarzone z wodą, ruchem, dobrobytem i światem śródziemnomorskim. W mieście położonym w głębi lądu takim jak Soissons obraz ten może również odzwierciedlać przyjęcie szerszych rzymskich gustów przez lokalną społeczność. Dla archeologów odkrycie mozaiki stanowi dowód lokalnej romanizacji.

Ślady rzymskiej willi

Francuscy archeolodzy podejrzewają, że odkryta mozaika stanowiła zdobione podłoże w wielkiej sali, która mogła mieć 50 metrów kwadratowych. Sala reprezentacyjna tej wielkości i klasy była zapewne miejscem, w którym przyjmowano gości, utrzymywano sojusze, a status społeczny podkreślano poprzez samą podłogę pod stopami. Archeolodzy sugerują, że tak naprawdę natrafili na ślad rzymskiej willi. Dzielnica Saint-Crépin, w której odkryto mozaikę, wydaje się obecnie być starożytną dzielnicą zamieszkaną w okresie od I do III wieku naszej ery. Obecność willi z ozdobną salą reprezentacyjną sugeruje, że ta część Soissons nie była obszarem peryferyjnym, lecz miejscem, w którym mieszkali członkowie lokalnej elity.

Wiele pytań pozostaje nadal bez odpowiedzi. Naukowcy muszą teraz zbadać kolejność prac budowlanych, zastosowane materiały oraz relacje między betonem a mozaikowymi fragmentami. Struktura projektu, wciąż tylko częściowo poznana, zostanie zbadana z pomocą specjalistów.

Na razie mozaika z Soissons stanowi jedno z najbardziej niezwykłych współczesnych odkryć archeologicznych w departamencie Aisne. Jej kunszt wykonania, stan zachowania oraz umiejscowienie w elitarnej rzymskiej przestrzeni mieszkalnej sprawiają, że jest to kluczowy element pozwalający zrozumieć, jak rozwijało się starożytne Soissons w pierwszych stuleciach panowania rzymskiego.

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