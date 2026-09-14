Jak rzemieślnicy tworzą z krzemienia narzędzia o chirurgicznej ostrości?

Ludzie od tysięcy lat niezmiennie stosują tę samą technikę wytwarzania grotów strzał czy włóczni, a nawet noży. Bo po co zmieniać coś, co działa? Najwcześniejsze przykłady tych narzędzi pochodzą sprzed około 60 tys. lat z Południowej Afryki. Informował o nich Daniel Górecki w GeekWeek.pl. Na całym świecie umiejętność ta wciąż jest praktykowana przez doświadczonych rzemieślników.

Park Narodowy Yosemite opublikował post na Facebooku, w którym wyjaśnia, że ta specyficzna technika, zwana knappingiem (po polsku obróbka kamienia), jest znacznie bardziej interesująca, niż mogłoby się wydawać.

Okazuje się, że prawidłowa obróbka w dużej mierze zależy od doboru odpowiednich kamieni. Zazwyczaj są to krzemień lub obsydian ze względu na ich chirurgicznie ostre linie pęknięć. Podczas pracy rzemieślnicy powoli łupią odłamki skał, aby nadać im kształt nie tylko aerodynamicznych grotów strzał, lecz także noży i innych ostrych narzędzi.

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Technika ta łączyła społeczności odległe o setki kilometrów

Obsydian to rodzaj szkła wulkanicznego, który był szczególnie ceniony przez rdzenne społeczności w Yosemite, mimo że z niego nie pochodzi. Materiał trafił w te okolice starożytnymi szlakami handlowymi, które przecinały jezioro Mono w górach Sierra Nevada na terenie dzisiejszej wschodniej Kalifornii. W tamtych czasach plemiona były oddalone od siebie o setki kilometrów, więc korzystały z tych sieci, aby wymieniać materiały narzędziowe na skóry zwierząt, rośliny lecznicze oraz pożywienie.

Początkowo zaostrzony obsydian wykorzystywany był do tworzenia większych grotów włóczni oraz miotaczy zwanych atlatlami. Najwcześniejsze społeczności tubylcze Yosemite wykorzystywały je do walki i polowań, jednak wraz z rozwojem łuku groty stały się znacznie mniejsze, aby zyskać aerodynamikę.



