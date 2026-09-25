Archeolodzy i wolontariusze natrafili na zbiór celtyckich wyrobów

Archeolodzy ogłosili rzadkie odkrycie celtyckiej broni z epoki żelaza, którego dokonano w północno-wschodnich Węgrzech w pobliżu Erdőbénye.

Badacze i wolontariusze znaleźli celtycką włócznię oraz kompletny zespół okuć tarczy, leżące razem w ziemi. Odkryto również inne metalowe przedmioty i fragmenty ceramiki.

Według Narodowego Muzeum Węgier jest to pierwsze znane znalezisko tego rodzaju z okolic Erdőbénye. Odkrycie może dostarczyć nowych informacji na temat obecności Celtów w Kotlinie Panońskiej.

Włócznia i okucia tarczy. Czasy ekspansji Celtów

Znalezisko może pomóc ustalić, jak lokalne społeczności celtyckie uczestniczyły w szerszych procesach migracji, które przybrały na sile w IV wieku p.n.e., a w III wieku p.n.e. obejmując już dużą część Europy. Był to okres pełen konfliktów, intensywnego handlu i wymiany kulturowej, wyjaśniają badacze.

Nie chodzi więc tylko o sam fakt odkrycia efektownego zbioru. Największa wartość znaleziska polega na tym, że może ono uzupełnić słabo dotąd rozpoznany obraz celtyckiego osadnictwa w północno-wschodnich Węgrzech w okresie lateńskim. To może rzucić nowe światło na związki migracji Celtów z przemianami zachodzącymi w Europie epoki żelaza.

Nie udało się dotąd bowiem znaleźć zabytków powiązanych z Celtami w tym rejonie Węgier. Wcześniejsze wykopaliska w innych częściach północno-wschodnich Węgier ujawniły jedynie cmentarzyska z późnej epoki żelaza i artefakty związane ze społecznościami celtyckimi, które osiedliły się w tym regionie w IV i III wieku p.n.e.

Dalsze badania na Węgrzech. Pomagają wolontariusze z wykrywaczami metali

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego włócznia i elementy tarczy zostały złożone razem w tym miejscu. Zabytki z Erdőbénye mogły mieć znaczenie wykraczające poza ich bezpośrednią funkcję bojową.

Kluczowe będzie teraz dokładne określenie wieku odnalezionej właśnie celtyckiej broni i zrozumienie kontekstu archeologicznego zabytków.

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Badania wokół Erdőbénye prowadzone są od 2024 r. i obejmują badania powierzchniowe oraz poszukiwania z wykrywaczami metali.

Celem kolejnych etapów badań jest systematyczne mapowanie dziedzictwa archeologicznego regionu, a także analiza wcześniejszych i identyfikowanie nowych stanowisk archeologicznych, podkreśla Muzeum Narodowe Węgier we wpisie.

- Obecne odkrycie dobrze pokazuje, jak ważną rolę w odkrywaniu dziedzictwa archeologicznego mogą odgrywać regularne obchody terenu i zaangażowanie lokalnej społeczności. Miejsce znaleziska, okoliczności jego odkrycia, skład zbioru oraz dodatkowe informacje pozyskane z otoczenia - wszystko to przyczynia się do lepszego zrozumienia historii regionu w epoce żelaza - zaznacza Muzeum Narodowe Węgier.

W najbliższych tygodniach badania terenowe wraz z wolontariuszami i partnerami merytorycznymi będą kontynuowane.

- Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o kolejnych ciekawych odkryciach związanych z badaniami w Erdőbénye! - podaje muzeum.



