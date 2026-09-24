Demokracja nie zaczęła się wyłącznie w starożytnej Grecji ani w republikańskim Rzymie. Najnowsze badania opublikowane w Science Advances pokazują, że podobne formy rządów powstawały niezależnie w wielu miejscach świata. Zespół naukowców przeanalizował dane z 31 dawnych społeczeństw w Europie, Azji i obu Amerykach, dochodząc do wniosku, że dzielenie się władzą było znacznie powszechniejsze, niż dotąd sądzono.

Ludzie często zakładają, że praktyki demokratyczne zaczęły się w Grecji i Rzymie. Nasze badania pokazują jednak, że wiele społeczeństw na całym świecie wypracowało sposoby ograniczania władzy rządzących i dawania głosu zwykłym ludziom.

Jak rozpoznali demokrację w ruinach?

Badacze nie mogli polegać wyłącznie na tekstach, bo wiele analizowanych kultur nie zostawiło pisanych źródeł. Sięgnęli więc po archeologię. Układ miast, architektura i sztuka okazały się zaskakująco wymowne. Szerokie place i budynki publiczne sprzyjające spotkaniom sugerowały bardziej otwarte systemy władzy. Z kolei monumentalne grobowce czy miasta skupione wokół rezydencji władcy wskazywały na większą koncentrację siły.

- Kiedy widzimy przestrzenie, w których ludzie mogą się spotykać i wymieniać informacje, to znak bardziej demokratycznych struktur. Gdy wszystko prowadzi do jednego ośrodka władzy, mamy raczej do czynienia z autokracją - wyjaśnia prof. Feinman.

Na tej podstawie zespół stworzył swoisty "indeks autokracji", który pozwolił umieścić każde społeczeństwo na osi między rządami jednostki a systemem bardziej wspólnotowym.

Pieniądze, władza i równość

Jednym z najciekawszych wniosków badania jest rola finansowania państwa. To nie wielkość społeczeństwa ani jego złożoność decydowały o ustroju, lecz źródła dochodów. Tam, gdzie władcy kontrolowali bogactwo (kopalnie, handel czy łupy wojenne) częściej pojawiała się autokracja. Gdy system opierał się na podatkach płaconych przez szerokie grupy lub pracy wspólnotowej, władza była bardziej rozproszona.

- Najsilniejszym czynnikiem kształtującym zakres władzy było to, w jaki sposób ją finansowano - podkreśla prof. Feinman.

Badanie pokazuje też, że bardziej inkluzywne systemy wiązały się z mniejszymi nierównościami ekonomicznymi. To ważna wskazówka dla współczesności.

- Historia pokazuje, że ludzie na całym świecie tworzyli inkluzywne systemy polityczne, nawet w trudnych warunkach - zauważa badacz.

Wnioski są proste, choć niewygodne dla utartych schematów. Demokracja nie jest wyłącznym wynalazkiem Zachodu.

Źródło: Field Museum

Publikacja: Gary Feinman, The Distribution of Power and Inclusiveness across Deep Time, Science Advances (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aec1426. www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aec1426