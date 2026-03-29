Tajemnicze struktury półwyspu Jukatan zadziwiły naukowców

Z pomocą technologii LiDAR archeolodzy odkryli budowle na terenie środkowej i zachodniej części Nizin Majów, zwłaszcza w dzisiejszym stanie Campeche w Meksyku. Przypominają niskie kopce, ułożone w okrągłe lub prostokątne pierścienie. Jednak ich układ nie jest przypadkowy. Formacje te tworzą wielopoziomowe, łatwo dostępne przestrzenie z wewnętrznymi ścieżkami.

Zespół badaczy kierowany przez słoweńskiego archeologa Ivana Šprajca był bardzo podekscytowany, ale i zadziwiony tym odkryciem. Założono, że stanowią pozostałość kultury Majów, niemniej nie przypomniały znanych nam budowli kulturalnych czy świątyń. Prawda o znaczeniu tych budowli okazała się jednak bardziej przyziemna. Archeolodzy mieli przed sobą starożytny targ Majów.

Starożytny targ

W identyfikacji przeznaczenia tego obiektu pomogły analizy innych struktur Majów m.in. Wschodni Plac w Tikal oraz kompleks Chiik Nahb w Calakmul - oba wcześniej interpretowane jako targowiska. W Calakmul malowidła ścienne przedstawiają osoby zajmujące się towarami, takimi jak żywność, tkaniny i ceramika, co prawdopodobnie odnosi się do sprzedawców na targu. Napisy towarzyszące tym postaciom wydają się identyfikować je na podstawie sprzedawanych przez nie produktów, co potwierdza tezę o zorganizowanej działalności handlowej.

Jeden z odkrytych kompleksów na Półwyspie Jukatan materiał zewnętrzny

Nowo zidentyfikowane kompleksy wykazują bardzo podobne cechy, co stanowi dodatkowy argument przemawiający za tym, że one również pełniły funkcję targowisk. Archeolodzy uważają, że na tych niskich podestach niegdyś stały stragany z towarami łatwo psującymi się, gdzie wyeksponowano i sprzedawano towary. Przestrzenie między nimi służyły prawdopodobnie jako przejścia, umożliwiając poruszanie się po tych miejscach, które mogły być tętniącymi życiem centrami handlowymi.

Relikt kultury Majów

Archeolodzy podejrzewają jednak, że miejsca te nie miały wyłącznie charakteru handlowego. Swoje podejrzenia zawarli w badaniach opublikowanych na łamach periodyku Ancient Mesoamerica. Wiele z tych kompleksów zawiera ołtarze, kapliczki oraz pobliskie budowle ceremonialne, co wskazuje, że handel był ściśle powiązany z praktykami rytualnymi. Jest to zgodne z tradycjami Mezoameryki, gdzie handel często miał wymiar sakralny.

Rozmieszczenie geograficzne tych miejsc wskazuje, że mogły być zaskakująco dobrze planowane. Wiele z nich jest położonych wzdłuż kluczowych szlaków handlowych, w pobliżu źródeł wody lub w obrębie dużych ośrodków miejskich. W niektórych regionach, zwłaszcza w środkowej części stanu Campeche, gęstość występowania tych osad jest uderzająca. Badacze sugerują, że może to odzwierciedlać regionalną specjalizację gospodarczą, w ramach której niektóre obszary były w znacznym stopniu uzależnione od towarów importowanych ze względu na ograniczenia środowiskowe.

