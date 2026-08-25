To wyrosło spod ziemi. Potężna osada ze średniowiecza odkryta w Niemczech

Wielka osada z okresu średniowiecza odkopana w centrum Niemiec. To "Ortswüstung"

Prace archeologiczne niedaleko Halberstadt rozpoczęły się w marcu. Wcześniejsze badania geofizyczne ujawniły dużą osadę z kilkoma fosami i wieloma zakopanymi elementami. Teraz archeolodzy z Krajowego Urzędu ds. Zarządzania Dziedzictwem i Archeologii Saksonia-Anhalt odkryli wyraźny układ działek, a także rzędy zapadniętych budynków, jam osadniczych i dwie studnie.

- Badania potwierdziły przypuszczenie, że obszar, który obecnie badamy bardziej szczegółowo, to tzw. Ortswüstung, czyli średniowieczna osada, która z czasem została opuszczona przez mieszkańców - wyjaśnia Susanne Friederich, kierownik Działu Ponadregionalnego Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym w Krajowym Urzędzie ds. Zarządzania Dziedzictwem i Archeologii Saksonii-Anhalt.

Układ przestrzenny daje badaczom rzadką okazję do zbadania, jak osada rosła i zmieniała się na przestrzeni dziejów. Nakładające się na siebie elementy wskazują na co najmniej dwie fazy osadnictwa.

Jedna ze studni odkryta na stanowisku. Krajowy Urząd ds. Zarządzania Dziedzictwem i Archeologii Saksonia-Anhalt materiał zewnętrzny

Nieznane okoliczności opuszczenia Ortswüstung

Archeolodzy odnaleźli kilka rowów wewnątrz i na zewnątrz osady. Ich forma wykazuje na wielokrotne zmiany i rozbudowy. Co więcej, wykopaliska ujawniły, że zasięg osady wykraczał daleko poza swoje mury. Poza ustaloną granicą zabudowań w pobliżu pobliskiej rzeki znaleziono jamy i warstwy gruzu osadniczego.

Podczas wykopalisk archeologów szczególnie uderzyło to, że pomimo dużych rozmiarów osady, pozostawiono w niej bardzo mało przedmiotów. W innych opuszczonych średniowiecznych wioskach najczęściej znajduje się duże ilości ceramiki, narzędzi i innych przedmiotów gospodarstwa domowego. Jednak na stanowisku w pobliżu Halberstadt do tej pory odkryto jedynie kilka fragmentów ceramiki i przedmiotów metalowych, m.in. brązowy kran i sprzączki do paska.

Stare mapy mogą pomóc w rozwikłaniu tajemnic odkrytej osady

Krajowy Urząd ds. Zarządzania Dziedzictwem i Archeologii Saksonia-Anhalt wskazuje, że z pewnym prawdopodobieństwem można zidentyfikować nazwę opuszczonej osady za pomocą map historycznych z około 1900 roku. Umieszczona na nich jest wioska o nazwie Kühlingen, położona około kilometra na zachód od stanowiska. Z kolei na historycznych mapach topograficznych z lat 1872-1943 nazwa Kühlingen widnieje bezpośrednio na północ od terenu wykopalisk, co sugeruje, że odkryte obiekty i znaleziska są rzeczywiście jej pozostałościami.

Pytaniem bez konkretnej odpowiedzi pozostaje, dlaczego ta osada została opuszczona. Nie odkryto żadnych śladów zniszczeń. Niewielka liczba pozostawionych przedmiotów sugeruje, że mieszkańcy opuścili osadę w sposób uporządkowany, zabierając ze sobą znaczną część swojego dobytku. Badania radiowęglowe powinny pomóc ustalić, kiedy ludzie opuścili osadę. Naukowcy zbadają kości wybranych zwierząt z tego miejsca, aby zawęzić datę. Same prace archeologiczne mają potrwać do połowy grudnia i być może pomogą ustalić, co zmusiło mieszkańców do opuszczenia osady.