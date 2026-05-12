Międzynarodowy zespół badaczy z University of Aberdeen oraz UNED Madrid przeanalizował stanowiska archeologiczne w Europie Zachodniej, w tym francuskie Payré. To właśnie tam odkryto niezwykłą koncentrację zębów nosorożca, które początkowo uznano za pozostałości po konsumpcji zwierząt.

Neandertalczycy "inżynierami" epoki kamienia

Problem w tym, że ich liczba i układ nie pasowały do typowego wzorca obozowiska łowieckiego. Aż 91 proc. znalezisk stanowiły bowiem pojedyncze zęby, co sugerowało coś znacznie bardziej nietypowego niż zwykłe odpadki po posiłku.

Badacze przeprowadzili kontrolowane eksperymenty archeologiczne, testując właściwości zębów nosorożców jako potencjalnych narzędzi. Analizowano ślady zużycia, mikrouszkodzenia oraz charakterystyczne rysy powstające przy kontakcie z twardymi powierzchniami.

Eksperymenty, które odtworzyły prehistorię

Efekt był niemal identyczny z tym, co znaleziono na stanowiskach sprzed ok. 100 tys. lat, tj. zęby wykazywały ślady użycia sugerujące, że mogły służyć jako młoty do obróbki kamienia lub kowadła wykorzystywane przy cięciu włókien roślinnych i skóry. Co więcej, badacze zauważyli, że neandertalczycy wybierali konkretne zęby, te większe i o bardziej płaskiej powierzchni, co sugeruje świadomą selekcję materiału.

Odkrycie to ponownie podważa dawny obraz neandertalczyka jako istoty o ograniczonych zdolnościach poznawczych (to nie pierwsze odkrycie w ostatnim czasie, które sugeruje, że wymarły przedstawiciel rodzaju Homo był inteligentniejszy niż się dotychczas wydawało).

Coraz więcej danych wskazuje na to, że posiadł on zaawansowane umiejętności planowania, selekcji materiałów i tworzenia narzędzi o zróżnicowanym zastosowaniu. Jak podkreślają autorzy badań, wykorzystanie elementów ciała zwierząt jako narzędzi może być uznawane za przejaw zachowań typowych dla bardziej "nowoczesnych" form ludzkiej kultury materialnej.

