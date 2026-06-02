Świątynia Zeusa na szczycie góry?

Ruiny znajdują się w pobliżu szczytu góry Lifos o wysokości 2509 metrów, położonej w tureckiej prowincji Kayseri. Nagranie z drona wykonane po sezonowym topnieniu śniegu ukazało ufortyfikowany obszar. Ma powierzchnię około 74 300 metrów kwadratowych. W obrębie otoczonej murami strefy widoczne są ślady budynków.

Odkrycie spopularyzował miejscowy historyk i pisarz Halit Erkiletlioğlu. Według niego miejsce to było niegdyś ogromnym sanktuarium u podnóży gór, które mogło być poświęcone Zeusowi.

Pozostałości kamiennych budowli na górze Lifos. DHA materiał zewnętrzny

Odkrycie po stopnieniu śniegu

Halit Erkiletlioğlu już od lat zajmował się zbieraniem informacji na temat tajemniczych ruin, które miały być ukryte na górze Lifos. Według niego istniały lokalne opisy miejsca, na którym znajdowały się mury, wieże, czy łukowate budowle grobowe oraz zasobniki na wodę. W rozmowie z tureckim portalem DHA Erkiletlioğlu zdradził, że pierwotny mur otaczający dużą część kompleksu mógł osiągać wysokość od trzech do czterech metrów.

Obiekt tej wielkości wymagałby dużego nakładu pracy, odpowiedniego planowania oraz wystarczająco ważnego powodu, by uzasadnić jego budowę na takiej wysokości. Ślady zidentyfikowane jako miejsca zasobników wody też sugerują, że ludzie traktowali to miejsce jako osadę. Pytanie tylko po co ją wzniesiono?

Halit Erkiletlioğlu określił to miejsce jako jedno z najbardziej tajemniczych stanowisk archeologicznych w Kayseri. Twierdzi, że kompleks ten mógł pełnić funkcję pogańskiego sanktuarium lub "miasta świątynnego", prawdopodobnie związanego z kultem Zeusa. Zgodnie z jego interpretacją wierni mogli wspinać się do górskiej osady w ramach pielgrzymki.

Sanktuarium i strażnica w jednym?

Kwestia interpretacji Lifos jako sanktuarium pozostaje otwarta. Cechy budowli mogą również pasować do ufortyfikowanego punktu obserwacyjnego, zwłaszcza że można stąd kontrolować trasę prowadzącą w kierunku płaskowyżu Tekir.

Niemniej nie można wykluczyć, że ten kompleks był zarówno miejscem sakralnym, jak i służył do obrony. W starożytności funkcje religijne i strategiczne często się łączyły. Górskie sanktuarium mogło jednocześnie służyć jako strażnica szlaku. Ufortyfikowana osada mogła być również miejscem obrzędów.

Potrzeba dalszych badań

Lifos znajduje się w pobliżu góry Erciyes, znanej w starożytności jako Argaeus lub Argaios, która była jednym z charakterystycznych punktów orientacyjnych w środkowej Anatolii. Ten uśpiony wulkan góruje nad równiną Kayseri i często pojawia się na starożytnych monetach z tego regionu. Jak zauważa portal Arkeonews w okresie rzymskim na monetach z historycznego miasta - Cezarei Kapadockiej - często przedstawiano tę górę, niekiedy z budowlami przypominającymi świątynie na jej szczycie lub w jej pobliżu.

Kontrolowane badania archeologiczne mogłyby ustalić datę powstania, etapy budowy i funkcję tego miejsca. Mówiąc krótko, wyjaśnić, czy Lifos było przede wszystkim sanktuarium, ufortyfikowaną osadą, schronieniem w górach, centrum pielgrzymkowym, czy też pełniło wszystkie te role jednocześnie.

