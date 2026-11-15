Międzynarodowy zespół naukowców zbadał stanowisko archeologiczne Uruq Aljelibah, którego wiek szacuje się na około 125 tys. lat. Badacze odkryli tam blisko 5 tys. kamiennych artefaktów oraz liczne szczątki zwierząt. Szczególnie interesujący okazał się starannie wykonany kamienny grot, na którym zachowały się ślady substancji pochodzenia roślinnego, w tym związków mogących pochodzić z trującej rośliny. Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma "Science".

Zielona Arabia

W plejstocenie klimat Półwyspu Arabskiego wielokrotnie się zmieniał. W okresach większej wilgotności pustynne obszary zamieniały się w zielone tereny z jeziorami i bogatą fauną. Zjawisko to określa się mianem "Zielonej Arabii". Dla wczesnych przedstawicieli rodzaju Homo oznaczało to możliwość przemieszczania się między Afryką a Azją, ale najnowsze odkrycie pokazuje, że nie wszyscy traktowali ten region wyłącznie jako trasę wędrówki.

Stanowisko Uruq Aljelibah dostarcza dowodów na to, że ludzie osiedlali się w głębi półwyspu i wykorzystywali lokalne zasoby. Rekonstrukcje środowiskowe wskazują, że znajdujące się tam niegdyś jezioro miało powierzchnię około 340 km² i osiągało maksymalnie 29 metrów głębokości. W jego otoczeniu żyły m.in. hipopotamy, bawoły, wielbłądy, gazele i oryksy. Był to więc doskonały teren do polowania i zdobywania pożywienia.

Zatruty grot sprzed 125 tysięcy lat

Największe zainteresowanie badaczy wzbudził kamienny grot, na którym wykryto pozostałości organiczne wskazujące na wykorzystanie roślin. Jednym ze zidentyfikowanych źródeł związków była tzw. roślina strzałkowa, znana z właściwości trujących. Naukowcy przypuszczają, że grot mógł stanowić końcówkę włóczni, a pokrycie go trucizną zwiększało skuteczność polowania.

Jeśli substancja rzeczywiście była celowo nanoszona na broń, po dostaniu się do krwiobiegu zwierzęcia mogła ułatwiać jego obezwładnienie. Badacze zalecają jednak ostrożność, bo nie ustalili jeszcze, czy pozostałości trucizny znalazły się na narzędziu w wyniku zamierzonego działania, ani jak przygotowywano taki preparat. To właśnie te kwestie mają zostać zbadane w kolejnych etapach prac.

Wyjątkowość znaleziska polega również na tym, że zachowały się ślady materiałów organicznych, które zazwyczaj bezpowrotnie znikają z zapisu archeologicznego. Dzięki nim naukowcy mogą analizować nie tylko kamienne narzędzia, ale również dawne kleje, włókna roślinne i drewno. To znacznie pełniejszy obraz technologii wykorzystywanych przez ówczesnych ludzi.

Prehistoryczni bardziej zaawansowani, niż sądziliśmy

Odkrycie z Arabii Saudyjskiej podważa przekonanie, że długotrwałe osadnictwo ludzi w plejstoceńskiej Arabii należało do rzadkości. Pokazuje też, że ówczesne społeczności dysponowały znacznie bardziej rozwiniętymi technikami wytwarzania narzędzi i broni, niż sugerują zachowane do dziś artefakty.

Naukowcy zamierzają teraz dokładniej zbadać pozostałości potencjalnych trucizn oraz poszukać kolejnych stanowisk w pobliżu dawnego jeziora. Być może pozwoli to ustalić, jak szeroko stosowano takie rozwiązania i jak wyglądało codzienne życie społeczności zamieszkujących Zieloną Arabię.