Tunel ma 727 metrów i skrywa tajemnicę. Sekret inżynierów sprzed 170 lat

Spis treści: Gdzie znajduje się najstarszy tunel w Polsce? Tunel kolejowy w Rydułtowach ma już blisko 170 lat Dwie katastrofy, a tunel kolejowy w Rydułtowach dalej stoi

Gdzie znajduje się najstarszy tunel w Polsce?

W górniczym mieście Rydułtowach na Śląsku znajduje się najstarszy tunel w Polsce. Łączy on Rybnik z Wodzisławem Śląskim i rozciąga się od osiedla Orłowiec po pola na wschód od Czernicy. Ma 727 metrów długości i do dziś jest mocno eksploatowany przez Koleje Polskie. Każdego dnia przejeżdża nim kilkadziesiąt składów zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Większość z nich stanowią jednak ciężkie składy z węglem.

Wiek tunelu i jego dzisiejszy stan nie są jedynymi powodami, dla których warto zatrzymać się na chwilę przy tym obiekcie. Tunel w Rydułtowach stanowi także ciekawostkę inżynieryjną, ponieważ do jego wybudowania użyto 20 ton łoju wołowego i innych zwierząt. Był to sposób ówczesnych inżynierów na uszczelnienie tunelu budowanego w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Problemem było duże nagromadzenie wód gruntowych, które napierały na konstrukcję. Łój miał w tym pomóc. Jak widać, zdał ten test celująco. Ze względu na to, że tunel używany jest do dziś - nie może być wpisany na listę zabytków techniki.

Tunel kolejowy w Rydułtowach ma już blisko 170 lat

Historia tunelu w Rydułtowach rozpoczyna się w połowie XIX wieku, kiedy na terenie Prus rosło zapotrzebowanie na węgiel wraz z rozwijającym się przemysłem. Jedynym sposobem na jego transport na dużą odległość była kolej. Podczas budowy linii 140 łączącej Katowice Ligotę z Nędzą zlecono także wybudowanie tunelu. Był to jedyny sposób, aby pokonać wzniesienie od strony Czernicy. Przedsięwzięcie to zlecono spółce akcyjnej Wilhelmsbahn, a jego budowa trwała trzy lat.

Inżynierowie stanęli przed niełatwym zadaniem. Postanowili drążyć tunel z obu stron jednocześnie. Szybko napotkali także problemy ze strony napierających wód gruntowych. Ostatecznie budowę tunelu zakończono w 1858 roku, oddając do użytku ostatni odcinek. Tunel liczył 727 metrów i łączył Racibórz z Katowicami.

Dwie katastrofy, a tunel kolejowy w Rydułtowach dalej stoi

Problemem, przed którym stanęli ówcześni inżynierowie, były także liczne kopalnie węgla zlokalizowane na Śląsku, których korytarze przechodziły tuż pod tunelem. To właśnie działalność górnicza spowodowała pierwszą katastrofę prowadzącą do zawalenia się 100 metrów tunelu. Choć górnicy szybko podjęli się napraw, to jednak inżynierowie postanowili zwęzić nieco tunel, który pierwotnie liczył 8,5 metra szerokości i 7,5 metra wysokości. Spowodowało to, że zmieścił on tylko jeden tor, a nie dwa, jak pierwotnie planowano.

Druga katastrofa miała już bardziej zamierzony cel. Tunel został wysadzony przez Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku, aby udaremnić atak zbliżających się wojsk niemieckich. Akcja ta nie przyniosła skutku.

